Газету "Narva Linnaleht" временно перестали издавать на бумаге

Муниципальная газета "Narva Linnaleht" была учреждена в октябре 2018 года с подачи тогда правившей в Нарвском горсобрании фракции "Kodulinn Narva". Само учреждение газеты и затем весь период ее издания сопровождались политическими спорами с оппозицией о необходимости такого медиаиздания, восхваляющего действующую городскую власть.

Оппозиционная фракция "Meie Narva" в Нарвском горсобрании поначалу боролась за ликвидацию "Narva Linnaleht", но при вхождении фракции в новую правящую коалицию с процентристской фракцией "Kesk" осенью 2020 года заговорили не о закрытии, а о реформировании муниципальной газеты.

- В этом месяце (январе) газета не выйдет однозначно, а что дальше - будет видно, - прокомментировала новый мэр Нарвы Катри Райк тот факт, что с нового года газета не поступает в почтовые ящики. - Понимаем, что это политическое решение, требующее обсуждения в коалиции. Я надеюсь, что к концу месяца мы найдем общее решение, - добавила она.

Бумажный тираж "Narva Linnaleht" был 30 тысяч экземпляров, которые доставлялись по почтовым ящикам жителей Нарвы бесплатно для читателей. Размер бюджетной дотации "Narva Linnaleht" составлял 145 тысяч евро в год. Плюс газете доплачивали подразделения Нарвской горуправы и муниципальные предприятия за публикацию своих материалов, плюс она публиковала коммерческую рекламу и объявления, поздравления, соболезнования и т.п., тем самым создавая неравную из-за бюджетной дотации конкуренцию коммерческим газетам.

По словам Райк, есть разные идеи, какой быть "Narva Linnaleht" дальше. Пока что главный рабочий вариант - это чтобы газета стала инфолистком, издающимся два раза в месяц и, возможно, в другом формате. "Без поздравлений, соболезнований, кроссвордов, телепрограммы и что там еще", - уточнила Райк.

- Разумеется, работники там не должны пострадать от реорганизации, - отметила мэр Нарвы.

В муниципальном целевом учреждении "Narva Linnaleht" осталось трое работников, считая вместе с членом правления. Вопрос реформирования "Narva Linnaleht" напрямую увязывается с ныне обсуждаемым проектом городского бюджета Нарвы на 2021 год - бюджет еще не утвержден.