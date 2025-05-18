Ведется подготовка к расширению Стокгольмской площади в Старом городе Нарвы

Проект II этапа предусматривает соединение улицы Виру с площадью Ратуши и уже завершённой первой частью площади Стокгольма, улучшение транспортной логики, создание зон отдыха, коммерческих площадей для услуг в сфере досуга, а также строительство подземной парковки.

Проект является важным для всего города и направлен на оживление исторического Старого города Нарвы, превращение его в привлекательное пространство для горожан и туристов, а также создание новой репрезентативной площади для проведения массовых мероприятий, сообщает горуправа.