Люганузеская волость в этом году развернет строительство главным образом в Кивиыли

- Нынешний бюджет по объему такой же, как прошлогодний, - сказал люганузеский волостной старейшина Андреа Эйхе о бюджете в 11,1 миллиона евро. - Подоходный налог, образующий самую большую часть доходов - 66 процентов, - мы не осмелились прогнозировать более крупным; доля платы за право на добычу в бюджете сравнительно мала и, наверное, сильно не изменится.

Хотя бюджет и не может похвастаться доходами, в волостном управлении решили, что все старые мечты дореформенных самоуправлений к концу этого года исполнят. Те, которые вписаны в программу развития новой волости и до сих пор не осуществлены.