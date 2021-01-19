Вт, 19.01.2021
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НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
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Люганузеская волость в этом году развернет строительство главным образом в Кивиыли

Кивиылиский стадион начали строить уже полтора года назад, нынешней весной он будет наконец готов. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Люганузе хотят нынче с использованием средств пособий, а также волостных и займовых денег доделать все объекты, которые после объединения были внесены в программу развития.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Нынешний бюджет по объему такой же, как прошлогодний, - сказал люганузеский волостной старейшина Андреа Эйхе о бюджете в 11,1 миллиона евро. - Подоходный налог, образующий самую большую часть доходов - 66 процентов, - мы не осмелились прогнозировать более крупным; доля платы за право на добычу в бюджете сравнительно мала и, наверное, сильно не изменится.

Хотя бюджет и не может похвастаться доходами, в волостном управлении решили, что все старые мечты дореформенных самоуправлений к концу этого года исполнят. Те, которые вписаны в программу развития новой волости и до сих пор не осуществлены.

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