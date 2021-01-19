Отель мызы Сака пройдет в период коронавируса курс обновления

- Здание отеля было открыто все же 16 лет, а любую вещь надо время от времени обновлять. Мы могли бы, наверное, продержаться еще год-два, но решили воспользоваться периодом коронавируса, - пояснил владелец туристической мызы Сака Тынис Каазик выбор времени для ремонта.