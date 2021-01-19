Вт, 19.01.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Отель мызы Сака пройдет в период коронавируса курс обновления

Отель мызы Сака (на снимке) до лета будет закрыт, но после снятия ограничений заночевать можно будет в господском доме. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Здание отеля мызы Сака закрыли на капитальный ремонт до июня, однако услугу размещения станут оказывать в господском доме. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Здание отеля было открыто все же 16 лет, а любую вещь надо время от времени обновлять. Мы могли бы, наверное, продержаться еще год-два, но решили воспользоваться периодом коронавируса, - пояснил владелец туристической мызы Сака Тынис Каазик выбор времени для ремонта.

Ожидания выросли 

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