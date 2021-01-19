Одно поражение и одна победа: кохтла-ярвеская хоккейная команда продолжает претендовать на медали

На продолжающемся при пустых трибунах чемпионате Эстонии "Everest" в субботу с большим отрывом - 2:7 - проиграл занимающему в турнирной таблице последнее, пятое место таллиннскому "Vipers". В завершающем периоде кохтла-ярвеская команда проигрывала уже со счетом 0:7. Егор Антоненко и Андрей Бедняков забросили шайбы лишь на последней минуте встречи.

В воскресенье в Кохтла-Ярвеском ледовом холле "Everest" в равной борьбе победил со счетом 1:3 таллиннскую команду "Panter". Андрей Паршин вывел "Everest" вперед в первом периоде, счет 1:0 держался до 40-й минуты встречи, когда в середине третьего периода Егор Антоненко увеличил разрыв. "Pantеr" за три минуты до конца игры забила ответную шайбу, но ничьей все же не добилась. На последней минуте встречи четвертую победу "Everest" закрепил забивший еще одну шайбу Николай Лен.

Команда нарвской спортшколы "Paemurru" в субботу на катке тартуского "Lõunakeskus" проиграла со счетом 4:9 действующему чемпиону - тартускому "Välk 494". Равной игры хватило на первый период, к концу которого "Välk 494" вел в счете - 2:1. Игра была сделана во втором периоде, в конце которого счет был уже 6:2 в пользу тартусцев. В команде Тарту играли также несколько связанных с Ида-Вирумаа хоккеистов - например, Василий Титаренко, Павел Прокопенко, Харри Колл и другие.