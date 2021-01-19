Общественный транспорт в Нарве должен улучшиться

Ныне действующий договор о городских автобусных перевозках был подписан с АО "ATKO Bussiliinid" 5 октября 2015 года на период с февраля 2016 по январь 2022 года.

Названное предприятие тогда победило в первом открытом конкурсе на оказание услуги общественного транспорта в Нарве. До этого пассажироперевозками занималось муниципальное АО "Narva Bussiveod", которое в рамках конкурса не прошло даже квалификацию из-за своей неблагонадежности в финансово-экономическом плане. Оно затем было и вовсе ликвидировано.

Теперь настало время подготовки следующего контракта. В преддверии этого Департамент развития и экономики города Нарва сообщил о начале разработки концепции улучшения инфраструктуры общественного транспорта. Для этого 5 января заключили договор с авторитетным ТОО "Stratum".

Авторитетная специализированная компания

Как сообщается, силами специалистов "Stratum" будет проведено исследование общественного транспорта Нарвы, которое определит слабые места и оптимальные решения, включая движение автобусов, такси, социального транспорта, а также движение от центра к окраине и наоборот. Далее на основе концепции будет создана современная, экономичная и инновативная инфраструктура общественного транспорта, которая будет оптимальной для быстрого и комфортного передвижения по городу. Это коснется как пешеходов, так и водителей, в том числе немоторизованного транспорта.

Развитие инфраструктуры ожидается по нескольким направлениям: автобусные остановки - их расположение, технические решения, оснащение и т.п.; маршруты и расписания общественного транспорта; организация дорожного движения - выделенные дорожные полосы, сочетание с велопешеходными дорожками и междугородними линиями, инновативное светофорное регулирование; развитие системы общественного транспорта в черте города и в направлении соседних Нарва-Йыэсуу и Силламяэ.

Концепцию улучшения инфраструктуры общественного транспорта Нарва должна получить от ТОО "Stratum" не позднее 2 сентября.

"Stratum" - старейшая в Эстонии консалтинговая компания, специализирующаяся на планировании транспорта и управлении движением, основанная в 1988 году. Основными направлениями ее деятельности являются: исследования трафика, планы развития транспорта, проектирование дорог и транспортных сетей, организация и безопасность дорожного движения, общественный транспорт, разработка инфосистем дорожного движения и т.п.

С Нарвской горуправой "Stratum" сотрудничает время от времени с 2004 года. Компания уже занималась как планированием и оптимизацией всей сети общественного транспорта в приграничном городе, так и поиском лучших решений в более узких дорожно-транспортных проектах.

Исследователь столкнется с нарвским консерватизмом

В ТОО "Stratum" в комментарии для "Северного побережья" отметили, что на данный момент Нарва - последний крупный город Эстонии, где проводится исследование сети и услуги общественного транспорта. Раньше аналогичные работы выполнялись в большем или меньшем масштабе в Таллинне, Пярну и Тарту.

Как заметил специалист из компании "Stratum" Даго Антов, интересным делает это исследование прежде всего то, что сегодня имеется много новых возможностей и данных. "Лет десять назад эти возможности были куда более скудными".

Однако, по словам Антова, исследование затрудняют два обстоятельства. Во-первых, сегодня разумнее рассматривать самоуправление шире его административных границ. Это значит, что наряду с интересами одного города Нарва надо учитывать интересы и других самоуправлений уезда, а также деятельность Ида-Вирумааского центра общественного транспорта.

Вторая проблема связана с тем, что общественный транспорт как услуга, как правило, по сути своей достаточно консервативен.