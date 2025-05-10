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Директора Нарвского музея выбрали "европейцем года"

Мария Сморжевских-Смирнова, историк культуры, директор Нарвского музея.
Мария Сморжевских-Смирнова, историк культуры, директор Нарвского музея. Фото: Елизавета Гросс

Представительство Европейской комиссии в Эстонии 9 мая признало Марию Сморжевских-Смирнову "европейцем года".​

Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова поблагодарила Представительство Еврокомиссии в Эстонии за признание работы ее и Нарвского музея.

Под руководством Сморжевских-Смирновой Нарвский музей за последние годы провел несколько выставок и мероприятий, смело рассказывающих историю Нарвы и разоблачающих преступления советского режима.

Несмотря на попытки нескольких местных политиков отстранить ее от должности руководителя Нарвского музея, эти попытки не увенчались успехом, и Сморжевских-Смирновой также удалось завоевать поддержку и доверие Министерства культуры.

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