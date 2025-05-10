Директора Нарвского музея выбрали "европейцем года"

Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова поблагодарила Представительство Еврокомиссии в Эстонии за признание работы ее и Нарвского музея.

Под руководством Сморжевских-Смирновой Нарвский музей за последние годы провел несколько выставок и мероприятий, смело рассказывающих историю Нарвы и разоблачающих преступления советского режима.