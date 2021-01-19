Новая власть Нарвы начала вводить своих людей в советы муниципальных учреждений

После прихода с ноября к власти в Нарве новой правящей коалиции был взят курс на изменение составов советов всех учреждений и предприятий с городским участием. Первым в этом процессе оказалось целевое учреждение "Нарвский музей". Нарвская горуправа отозвала с 18 января трех прежних членов совета музея и назначила со следующего дня новых - депутатов Нарвского горсобрания Антса Кутти, Яана Саана, Марину Шурупову.

Прежними членами совета музея были со стороны местного самоуправления депутаты Нарвского горсобрания Алексей Мяги, Илья Федоров, Татьяна Стольфат.

Со стороны государства в совете музея остаются руководитель отдела внутреннего аудита Министерства культуры Криста Нельсон (председатель совета), руководитель отдела внутреннего аудита Министерства финансов Герт Шульц, административный директор Нарвского колледжа Тартуского университета Яанус Виллико.

Ежемесячная плата члену совета Нарвского музея составляет 140 евро, председателю совета - 210 евро.

Мэр Нарвы Катри Райк объяснила, что совет музея в части представителей самоуправления изменили в первую очередь потому, что в музее затянулся процесс выбора нового члена правления, то есть директора. Ныне руководящий работой музея Иво Пости более не претендует на эту должность, как отметила Райк.

- Мы понимаем, что когда выборы руководителя идут несколько месяцев, хорошие кандидаты не ждут и могут находить для себя другие возможности, поэтому надо быстрее двигаться дальше, и мы стараемся это делать, - прокомментировала Райк.

Целевое учреждение "Нарвский музей" было учреждено в 2012 году на равных нарвским самоуправлением и эстонским государством в лице Министерства культуры. Музей в настоящее время выглядит довольно успешной организацией, реализующей один инвестиционный проект за другим. В первой половине января музей представил план работы до 2025 года.

Примечательно, что назначенный в совет музея Яан Саан совсем недавно присоединился к правящей коалиции Нарвского горсобрания, после чего сразу же получил это назначение. Марина Шурупова только-только назначена в горсобрание замещающим членом, она пока не участвовала ни в одном заседании и никак не проявляла себя в публичной политике. От Шуруповой ждут безусловно членства в коалиционной фракции "Наша Нарва", в избирательном списке которой она баллотировалась в 2017 году.

Председатель фракции "Наша Нарва" Яна Кондрашова объяснила, что в пользу назначения Шуруповой в совет Нарвского музея говорят ее отличное владение эстонским языком - "для полноценного участия в работе совета", а также образование финансиста и большой опыт участия в работе как частных, так и госпредприятий.

- Шурупова отлично ориентируется в вопросах стратегического планирования и составления бюджета. Я уверена, это только усилит работу команды совета музея, - сказала Кондрашова.

Отозванные члены совета музея Мяги и Федоров не входят в правящую коалицию Нарвского горсобрания, Стольфат в нее входит, но она получила кресло председателя горсобрания. Также Стольфат с большой вероятностью войдет в совет целевого учреждения "Нарвская городская газета" - газете уготована большая реформа.