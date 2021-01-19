Ср, 20.01.2021
В Нарве женская власть. Нарва - само это слово женского рода, в Нарве большинство жителей - женщины, Нарва уже в 80-е годы считалась городом невест, так что все справедливо. НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
1 мин для прочтения

Конкурс снежных фигур растянется на месяц

Снежные фигуры недолговечны, но процесс увлекательный - в 2019 году возле Кохтла-Ярвеского центра культуры горожане создали целый городок. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

С 20 января по 20 февраля Кохтла-Ярвеский молодежный центр проводит конкурс снежных фигур, в котором могут поучаствовать все желающие. Финалистов определят горожане.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

По словам молодежного работника Елены Криводоновой, первый конкурс снеговиков, который они провели в 2019 году, вызвал большой интерес, поэтому решили сделать его традиционным, но прошлый год выдался бесснежным и повторить не удалось. Зато нынешний сезон радует зимними забавами.

- Но есть другая проблема - из-за пандемии массовые мероприятия запрещены, поэтому нынешний конкурс пройдет в новом формате, - объясняет собеседница, - создавать снежные скульптуры можно в любом месте и в любое время. Во дворе, сквере или других местах, чтобы порадовать себя и прохожих. На эстонскую погоду сильно рассчитывать не приходится, но все-таки надеемся, что снег не растает и горожане выберут удобные денечки, чтобы воплотить свои задумки. Главное - сфотографировать свое творение и прислать до 20 февраля по адресу: noorsoo@kjnk.ee. Организуем виртуальную выставку, а финалистов определят зрители - по количеству лайков. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back