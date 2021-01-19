Конкурс снежных фигур растянется на месяц
С 20 января по 20 февраля Кохтла-Ярвеский молодежный центр проводит конкурс снежных фигур, в котором могут поучаствовать все желающие. Финалистов определят горожане.
С 20 января по 20 февраля Кохтла-Ярвеский молодежный центр проводит конкурс снежных фигур, в котором могут поучаствовать все желающие. Финалистов определят горожане.
По словам молодежного работника Елены Криводоновой, первый конкурс снеговиков, который они провели в 2019 году, вызвал большой интерес, поэтому решили сделать его традиционным, но прошлый год выдался бесснежным и повторить не удалось. Зато нынешний сезон радует зимними забавами.