Конкурс снежных фигур растянется на месяц

По словам молодежного работника Елены Криводоновой, первый конкурс снеговиков, который они провели в 2019 году, вызвал большой интерес, поэтому решили сделать его традиционным, но прошлый год выдался бесснежным и повторить не удалось. Зато нынешний сезон радует зимними забавами.

- Но есть другая проблема - из-за пандемии массовые мероприятия запрещены, поэтому нынешний конкурс пройдет в новом формате, - объясняет собеседница, - создавать снежные скульптуры можно в любом месте и в любое время. Во дворе, сквере или других местах, чтобы порадовать себя и прохожих. На эстонскую погоду сильно рассчитывать не приходится, но все-таки надеемся, что снег не растает и горожане выберут удобные денечки, чтобы воплотить свои задумки. Главное - сфотографировать свое творение и прислать до 20 февраля по адресу: noorsoo@kjnk.ee. Организуем виртуальную выставку, а финалистов определят зрители - по количеству лайков.