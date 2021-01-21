Анвар Самост: В чьих руках переключатель свободы слова?

Новый год принес большие новости, и я имею в виду не развал правительства в Эстонии и не беспорядки в столице Соединенных Штатов Америки. Истинной новостью являются шаги американских интернет-монополий с глобальным охватом, демонстрирующие политические предпочтения, неконтролируемую власть и активную издательскую роль.

Ход событий сам по себе прост и публичен. После вторжения в здания Конгресса США социальная платформа "Twitter", являвшаяся главным каналом общения покинувшего должность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщила о закрытии его аккаунта. В это же время "Twitter" и еще более крупная социальная сеть "Facebook" приступили к закрытию аккаунтов сотен тысяч других пользователей, аргументировав это тем, что они поддерживали насилие. Закрытия были выборочными - например, они не коснулись ни одного из известных диктаторских режимов.

На протяжении последнего года социальные сети - вдобавок к вышеназванным и "Google" со своим видеохостингом "YouTube" - вытесняли преимущественно пользователей с правыми взглядами. Из-за этого такие люди и объединения - а также многие из тех, для кого свобода самовыражения важна как ценность, - мигрируют на другие платформы, которые не ставят ограничений.

После того, как вследствие закрытия аккаунта президента Трампа в "Twitter" миллионы пользователей перешли к конкуренту, в социальную сеть "Parler", сперва "Google", а позднее и "Apple" неожиданно убрали мобильное приложение "Parler" из своих магазинов. Спустя день ситуация обострилась, когда компания "Amazon" сообщила, что больше не позволит "Parler" пользоваться услугами хостинга.

Помимо "Amazon" предоставлять услуги "Parler" отказались многие другие фирмы, в результате чего использование платформы на неопределенное время оказалось блокировано - при этом исключительно в результате скоординированных действий разных технологических компаний, без вмешательства государственной власти. Довершает картину двуличность "Twitter", "Facebook" и "Google", которые, с одной стороны, наказывают конкурентов под предлогом распространения угроз применения насилия, однако в своих собственных каналах позволяют им цвести пышным цветом, продолжая проводить различия крайне выборочно или и вовсе на политических основаниях.

Быстрые изменения происходят на фоне долгосрочных трендов развития медиарынка США, которые диктуют тенденции во всем свободном мире.

Закон, разработанный в середине 1990-х годов, защищает социальные сети и технологические компании в США от ответственности, сопряженной с распространением контента. Проще говоря, законодатель и суды относятся к ним так же, как к телефонным операторам, которых нельзя привлечь к ответственности за содержание миллионов звонков. Вместе с тем телефонные компании, разумеется, не вмешиваются в звонки людей, не лишают некоторых клиентов возможности звонить, ссылаясь на содержание звонков, и не запрещают говорить на определенные темы. Однако социальные сети в течение последних десяти лет стали делать это все активнее, нанимая десятки тысяч модераторов и создавая соответствующие алгоритмы.