Деньги на ремонт дорог правительство дало трем ида-вируским городам

Правительство ЭР на заседании 14 января поддержало список муниципальных проектов по улучшению состояния дорог и улиц на общую сумму 17,2 миллиона евро. Большинство из всего 61 поддержанного проекта должны быть готовы в этом году.

В Ида-Вирумаа на ремонт улицы Каэвури городу Кохтла-Ярве государством отпущено 536450 евро.

На ремонт улицы Яана Поска в курортном Нарва-Йыэсуу - ровно 700000 евро.

В Нарве поддержали дорожные ремонты на пяти улицах: ул. Тулевику - 304200, ул. Линда - 785700, ул. Мальми - 449671, ул. Вахтра - 100000, ул. Альберта-Аугуста Тиймана - 100000 евро. Суммарно Нарва получит 1739571 евро.

Мэр Нарвы Катри Райк с удовлетворением отметила, что поддержка дорожным проектам в ее городе составила приблизительно 10 процентов от всей выделенной государством суммы. В связи с этим она предвидит, что центр Нарвы в текущем году будет основательно раскопан из-за дорожного строительства. "Разумеется, всех политиков перед выборами это радует", - с улыбкой заметила Райк.

- Мы должны достичь нового качества в дорожном строительстве, и нам обязательно нужно работать с сетевыми предприятиями, чтобы все необходимые работы были выполнены комплексно, - подчеркнула мэр Нарвы.

Самофинансирование Нарвы по перечисленным проектам суммарно составит 2,3 миллиона евро. Из-за столь большого расхода на улучшение дорог власти Нарвы пересматривают имеющийся проект горбюджета на 2021 год в части инвестиций.

Вице-мэр Нарвы Сергей Горлач отметил, что все перечисленные в списке поддержки нарвские улицы соединены с транзитным коридором через город. Две основные транзитные магистрали - улица Пауля Кереса и часть улицы Раху - будут капитально перестраиваться в ближайшие пару лет в рамках огромного проекта TEN-T, тоже поддерживаемого государством. "Ремонт также и этих дорог позволит привести в порядок весь транзитный путь от въезда в город до пограничного пункта", - отметил чиновник.

По мнению министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, хорошее содержание местных дорог улучшает условия жизни людей, поддерживает предпринимательство и стимулирует строительный сектор.