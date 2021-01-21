К юбилею города в Кохтла-Ярве разрисуют дома

Главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по культуре и спорту Кристийне Агу сказала, что прошлогодний опыт сотрудничества с "Rural Urban Art" оказался успешным, поэтому решили продолжить начатое, а новые картины, выполненные профессионалами, несомненно, украсят городской пейзаж, и это станет приятным подарком к юбилею города. До лета еще много времени, но подготовка уже началась.

- Обсуждали детали будущего договора с организаторами, - комментирует собеседница. - Фестиваль пройдет с 14 по 19 июня. Участниками станут известные эстонские художники, а также учащиеся художественных школ и любители искусства. Уже идут согласования с архитекторами по объектам, но точные адреса назвать не могу, пока не определились. Но замечу, что есть идея расписать торцевую стену одного из пятиэтажных домов в Ахтме. Безусловно, работа будет проводиться по договоренности с квартирным товариществом, а все расходы возьмет на себя город.