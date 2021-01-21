К юбилею города в Кохтла-Ярве разрисуют дома
Фестиваль уличного искусства "Rural Urban Art" предстоящим летом вернется в Кохтла-Ярве - к 75-летнему юбилею города художники распишут пять-шесть объектов в Ярвеской и Ахтмеской частях города.
Фестиваль уличного искусства "Rural Urban Art" предстоящим летом вернется в Кохтла-Ярве - к 75-летнему юбилею города художники распишут пять-шесть объектов в Ярвеской и Ахтмеской частях города.
Главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по культуре и спорту Кристийне Агу сказала, что прошлогодний опыт сотрудничества с "Rural Urban Art" оказался успешным, поэтому решили продолжить начатое, а новые картины, выполненные профессионалами, несомненно, украсят городской пейзаж, и это станет приятным подарком к юбилею города. До лета еще много времени, но подготовка уже началась.