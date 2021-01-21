Эрик Гамзеев: Безответственное по отношению к Ида-Вирумаа поведение

Что конкретно они подразумевают под этим, осталось неясно даже после данных позднее интервью. Сложилось впечатление, будто "Eesti Energia" тоже хотел бы повернуть вспять решение о строительстве завода масел, однако точно не известно, возможно ли это. Государство выделило в прошлом году 125 миллионов евро, и многие тендеры и прочие подготовительные работы, чтобы весной можно было приступить к строительству, уже сделаны. Не означает ли прекращение инвестиций, что инвестировать нельзя будет и в существующие шахты, электростанции и заводы масел?

Неясно также следующее: если государственная власть намерена прекратить инвестиции в сланцевые проекты принадлежащего ему "Eesti Energia", то каковы будут государственные регуляции для всего этого сектора? Смогут ли принадлежащие частному капиталу "Viru Keemia Grupp" и "Kiviõli Keemiatööstus" делать инвестиции с большим сроком окупаемости, или же им тоже придется сворачивать свою деятельность?

Упрощенно и обобщенно посыл Каллас и Репс был таков: поставим крест на сланцевой промышленности, а потом посмотрим, что дальше. Но уж тогда честно было бы сказать также, сколько тысяч рабочих мест планируется еще пожертвовать в Ида-Вирумаа во имя этой цели.

Не является ли более правильной и логичной такая очередность, чтобы сначала создать в Ида-Вирумаа "новую социально-экономическую модель", а когда она заработает в желаемом объеме и виде, тогда и выдернуть провод из стены того, что до этого момента действовало и кормило? Особенно сейчас, когда приходится бороться с экономическим кризисом, а сланцевая промышленность, несмотря на происходившие в ней в течение последнего десятилетия "похудение" и адаптацию, по-прежнему является одним из главных кормильцев и крупнейших налогоплательщиков в регионе.

До сих пор дела шли прямо противоположным образом. Сланцевая промышленность с годами сворачивалась все сильнее, в Ида-Вирумаа исчезли тысячи рабочих мест. Безработица много лет остается самой высокой в стране - сейчас достигла уже 14 процентов. За десять лет население уезда уменьшилось на 30000 человек.

Политики и чиновники то и дело занимались созданием ида-вирумааских моделей и программ, реальное позитивное влияние которых на благополучие уезда было, мягко говоря, слабо ощутимым. Что мешало формирующим сейчас новое правительство партиям создать за предыдущие годы новую действующую экономическую модель? Нынешняя ситуация никак не могла оказаться неожиданной: мол, мы очень хотим совершить зеленый переворот, однако Ида-Вирумаа является у нас проблемой, ведь там люди потеряют работу и мы должны придумать теперь что-то новое.

Напомним, что Центристская партия руководила правительством четыре года, а Партия реформ до этого - 11 лет. Если за 15 лет не получилось придумать "новую модель счастья" для Ида-Вирумаа, то на что опирается надежда, будто вот-вот уже настанет момент воскликнуть "Эврика!".