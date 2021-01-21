Пт, 22.01.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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Эрик Гамзеев: Безответственное по отношению к Ида-Вирумаа поведение

Эрик Гамзеев, главный редактор "Северного побережья". ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Формирующие новое правительство Кая Каллас и Майлис Репс предстали во вторник вечером перед камерами и микрофонами, чтобы сообщить: они договорились о том, что в проекты ископаемых топлив инвестировать больше не станут и в Ида-Вирумаа нужно создать новую социально-экономическую модель. 

Что конкретно они подразумевают под этим, осталось неясно даже после данных позднее интервью. Сложилось впечатление, будто "Eesti Energia" тоже хотел бы повернуть вспять решение о строительстве завода масел, однако точно не известно, возможно ли это. Государство выделило в прошлом году 125 миллионов евро, и многие тендеры и прочие подготовительные работы, чтобы весной можно было приступить к строительству, уже сделаны. Не означает ли прекращение инвестиций, что инвестировать нельзя будет и в существующие шахты, электростанции и заводы масел? 

Неясно также следующее: если государственная власть намерена прекратить инвестиции в сланцевые проекты принадлежащего ему "Eesti Energia", то каковы будут государственные регуляции для всего этого сектора? Смогут ли принадлежащие частному капиталу "Viru Keemia Grupp" и "Kiviõli Keemiatööstus" делать инвестиции с большим сроком окупаемости, или же им тоже придется сворачивать свою деятельность? 

Упрощенно и обобщенно посыл Каллас и Репс был таков: поставим крест на сланцевой промышленности, а потом посмотрим, что дальше. Но уж тогда честно было бы сказать также, сколько тысяч рабочих мест планируется еще пожертвовать в Ида-Вирумаа во имя этой цели.

Не является ли более правильной и логичной такая очередность, чтобы сначала создать в Ида-Вирумаа "новую социально-экономическую модель", а когда она заработает в желаемом объеме и виде, тогда и выдернуть провод из стены того, что до этого момента действовало и кормило? Особенно сейчас, когда приходится бороться с экономическим кризисом, а сланцевая промышленность, несмотря на происходившие в ней в течение последнего десятилетия "похудение" и адаптацию, по-прежнему является одним из главных кормильцев и крупнейших налогоплательщиков в регионе.

До сих пор дела шли прямо противоположным образом. Сланцевая промышленность с годами сворачивалась все сильнее, в Ида-Вирумаа исчезли тысячи рабочих мест. Безработица много лет остается самой высокой в стране - сейчас достигла уже 14 процентов. За десять лет население уезда уменьшилось на 30000 человек.

Политики и чиновники то и дело занимались созданием ида-вирумааских моделей и программ, реальное позитивное влияние которых на благополучие уезда было, мягко говоря, слабо ощутимым. Что мешало формирующим сейчас новое правительство партиям создать за предыдущие годы новую действующую экономическую модель? Нынешняя ситуация никак не могла оказаться неожиданной: мол, мы очень хотим совершить зеленый переворот, однако Ида-Вирумаа является у нас проблемой, ведь там люди потеряют работу и мы должны придумать теперь что-то новое.

Напомним, что Центристская партия руководила правительством четыре года, а Партия реформ до этого - 11 лет. Если за 15 лет не получилось придумать "новую модель счастья" для Ида-Вирумаа, то на что опирается надежда, будто вот-вот уже настанет момент воскликнуть "Эврика!". 

Сложно понять, почему создаваемая коалиция хочет сделать зеленый переворот с точки зрения Ида-Вирумаа задом наперед. 

Недостаточно только надеяться на ожидаемые из фонда справедливого перехода 360 миллионов евро. Принципы использования этих денег по-прежнему туманны. Очевидно, что первые позитивные результаты использования этих денег проявятся в смысле занятости в Ида-Вирумаа в лучшем случае лет через пять. А рабочие места в сланцевой промышленности исчезают в больших количествах и с большой скоростью уже сейчас. Кроме того, 360 миллионов евро - в десятки раз меньшая сумма, чем ожидаемое только от производства сланцевого масла национальное богатство.

Сложно понять, почему создаваемая коалиция хочет сделать зеленый переворот с точки зрения Ида-Вирумаа задом наперед. 

Ведь не должно потребовать безумно огромных усилий составление конкретного и реального плана деятельности, в котором по годам и денежным суммам были бы расписаны действия с указанием того, сколько рабочих мест и какие именно они должны создать. Этому сопутствовало бы также заявление, что если, например, к 2035 году удастся выполнить эти задачи и в Ида-Вирумаа сформируется новая экономика, то тогда можно будет прекратить вкладываться в сланцевую промышленность.

Хотя и здесь следовало бы четко сказать, что точно подразумевается под прекращением использования сланца. Производить из него электроэнергию - это одно дело, и уже на сегодня сланцевая энергетика сильно свернута. И совсем другое дело - гораздо меньше влияющее на окружающую среду производство масла, с которым связана госэкономика, и переработка отходов, а также тонкая химия. Если на это есть спрос, если деятельность соответствует действующим правилам и если это вносит вклад в рост благосостояния, то для чего нужно все это искусственно душить?

На свершение зеленого переворота, научные исследования и внедрение новых технологий потребуется много денег. От Евросоюза можно ждать подарка прежде всего в виде денег на "семена". Разумно было бы направить именно на создание в Ида-Вирумаа экономики будущего львиную долю зарабатываемых сейчас сланцевой промышленностью денег, которые большей частью растворяются в государственном и местных бюджетах. Производство топлив из сланца никак не воспрепятствует развитию зеленой экономики, а, скорее, будет поддерживать его.

Нынешние касающиеся Ида-Вирумаа заявления предводителей создания нового правительства безответственны и небрежны. У ида-вируских членов Центристской партии и Партии реформ сейчас, пожалуй, имеется повод провести мирные демонстрации перед главными конторами своих партий в Таллинне. Выбранные же отсюда депутаты Рийгикогу должны направить участвующих в переговорах однопартийцев на принятие решений, основанных на здравом с точки зрения Ида-Вирумаа смысле.

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