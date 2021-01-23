Дистанционное обучение в школах Нарвы продлено на неделю как минимум

По решению Нарвской горуправы, в муниципальных общеобразовательных школах 5-8-е и 10-11-е классы на период 25-29 января переводятся на дистанционное обучение, а правильнее сказать - останутся на нем. По-прежнему высоки показатели распространения коронавируса на территории Нарвы.

Нарвская горуправа перед принятием этого решения 21 января обсудила его со школьными директорами. "Решение непопулярное - ученики хотят в школу, но ничего не поделаешь", - прокомментировала мэр Катри Райк.

- Ситуация сложная, - подтверждает член Нарвской горуправы Виктория Лутус, курирующая вопросы образования. - При дистанционном обучении дополнительные обязанности и ответственность ложатся на директоров и педагогов, также понятно, что и родители тоже устали и не всегда хорошую обратную связь дают своим учебным заведениям. Но в любом случае - контактное или дистанционное обучение - нам нужны здоровые педагоги, и, исходя из этого, директора школ восприняли решение с пониманием.

В нарвской Ваналиннаской государственной школе решили последовать опыту муниципальных школ - и тоже еще неделю подержать дома учеников среднего звена и гимназистов, кроме выпускных классов.

- В этом вопросе мы прислушались к мнению городских властей и поговорили с Департаментом здоровья, - комментирует директор госшколы Татьяна Степанова. - Хочется, чтобы все были здоровы, и поэтому мы не будем рисковать.

Рекомендация Департамента здоровья

Распоряжение Нарвской горуправы повременить неделю с возвращением всех школьников к контактному обучению основано на соответствующем предложении из Департамента здоровья.

Еще через неделю, то есть с 1 февраля, департамент рекомендует Нарве организовывать контактное обучение в школах только для максимум половины учащихся.

"Вирус интенсивно распространяется в помещениях. Во внутренних условиях, где находятся много людей, велика опасность возникновения новых заражений. В школах затруднено сохранение дистанции, поскольку детей много, добавляется громкое общение, при котором человек обильно выделяет аэрозоль. В связи с этим направление школ на дистанционное обучение - это мера, которая способствует предотвращению описанной ситуации", - считает глава Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус.

По ее данным, за последние две недели в Нарве число заражений оставалось в растущем тренде: с 7 по 21 января количество ковид-позитивных увеличилось на 14 процентов. Конкретно 21 января было 645 зарегистрированных больных, что составляло 54 процента от всех по Ида-Вирумаа.

По состоянию на 21 января показатель инфицированности коронавирусом в среднем по Эстонии составлял 561,64, по Ида-Вирумаа - 893,05, а в Нарве - 1185,47, то есть коронавирусная обстановка в приграничном городе в 2,1 раза хуже среднереспубликанской. На последнее обстоятельство Департамент здоровья обратил особое внимание.

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