Сб, 23.01.2021
В Нарве женская власть. Нарва - само это слово женского рода, в Нарве большинство жителей - женщины, Нарва уже в 80-е годы считалась городом невест, так что все справедливо. НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
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Дистанционное обучение в школах Нарвы продлено на неделю как минимум

В Кесклиннаской гимназии Нарвы сейчас больше всего классов на карантине. ФОТО: Илья Смирнов/Архив Põhjarannik

"Ситуация серьезная", - объясняет мэр Нарвы Катри Райк свое распоряжение о том, что установленное республиканским правительством ограничение контактного обучения в Ида-Вирумаа и Харьюмаа для 5-8-х и 10-11-х классов сроком до 24 января продлится в приграничном городе как минимум на неделю дольше.

По решению Нарвской горуправы, в муниципальных общеобразовательных школах 5-8-е и 10-11-е классы на период 25-29 января переводятся на дистанционное обучение, а правильнее сказать - останутся на нем. По-прежнему высоки показатели распространения коронавируса на территории Нарвы.

Нарвская горуправа перед принятием этого решения 21 января обсудила его со школьными директорами. "Решение непопулярное - ученики хотят в школу, но ничего не поделаешь", - прокомментировала мэр Катри Райк.

- Ситуация сложная, - подтверждает член Нарвской горуправы Виктория Лутус, курирующая вопросы образования. - При дистанционном обучении дополнительные обязанности и ответственность ложатся на директоров и педагогов, также понятно, что и родители тоже устали и не всегда хорошую обратную связь дают своим учебным заведениям. Но в любом случае - контактное или дистанционное обучение - нам нужны здоровые педагоги, и, исходя из этого, директора школ восприняли решение с пониманием.

В нарвской Ваналиннаской государственной школе решили последовать опыту муниципальных школ - и тоже еще неделю подержать дома учеников среднего звена и гимназистов, кроме выпускных классов.

- В этом вопросе мы прислушались к мнению городских властей и поговорили с Департаментом здоровья, - комментирует директор госшколы Татьяна Степанова. - Хочется, чтобы все были здоровы, и поэтому мы не будем рисковать.

Рекомендация Департамента здоровья

Распоряжение Нарвской горуправы повременить неделю с возвращением всех школьников к контактному обучению основано на соответствующем предложении из Департамента здоровья.

Еще через неделю, то есть с 1 февраля, департамент рекомендует Нарве организовывать контактное обучение в школах только для максимум половины учащихся.

"Вирус интенсивно распространяется в помещениях. Во внутренних условиях, где находятся много людей, велика опасность возникновения новых заражений. В школах затруднено сохранение дистанции, поскольку детей много, добавляется громкое общение, при котором человек обильно выделяет аэрозоль. В связи с этим направление школ на дистанционное обучение - это мера, которая способствует предотвращению описанной ситуации", - считает глава Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус.

По ее данным, за последние две недели в Нарве число заражений оставалось в растущем тренде: с 7 по 21 января количество ковид-позитивных увеличилось на 14 процентов. Конкретно 21 января было 645 зарегистрированных больных, что составляло 54 процента от всех по Ида-Вирумаа.

По состоянию на 21 января показатель инфицированности коронавирусом в среднем по Эстонии составлял 561,64, по Ида-Вирумаа - 893,05, а в Нарве - 1185,47, то есть коронавирусная обстановка в приграничном городе в 2,1 раза хуже среднереспубликанской. На последнее обстоятельство Департамент здоровья обратил особое внимание.

Носить маски с двенадцати лет

Про положение в нарвских муниципальных школах по состоянию на 21 января было известно, что в изоляции из-за зараженных лиц находились одиннадцать классов из категории тех, что могли бы обучаться контактно (1-4-е, 9-е и 12-е). Еще один класс отправлен на изоляцию в Ваналиннаской государственной школе. Более всего изолированных классов - одновременно четыре - в Кесклиннаской гимназии Нарвы.

"Основная причина заболевания - в 36 процентах случаев - это заражение в кругу семьи. Влияние праздников в Ида-Вирумаа и Нарве на этот момент еще не проявилось в полной мере", - отметила Марье Муузикус.

Нарвская горуправа дополнительно распорядилась, что во внутренних помещениях школ все люди в возрасте 12 лет и старше теперь обязаны носить защитные маски. Исключение делается для тех, кто не могут носить их по причинам здоровья, из-за особенностей деятельности или по другим весомым причинам. "Маски обеспечит город", - сказала мэр Нарвы Катри Райк.

- Ситуация серьезная, - говорит Райк. - Что очень важно, у нас много зараженных людей в возрасте от 30 до 50 лет, то есть чьи дети посещают школы. Еще один очень важный фактор: больше всего заражаются в семье или на рабочем месте - это своеобразие Ида-Вирумаа, где люди зачастую живут компактно и работают в довольно больших коллективах. И еще одна особенность Нарвы: наши школы довольно большие.

Курирующая вопросы образования член Нарвской горуправы Виктория Лутус сообщила, что в течение первой половины следующей недели ситуация будет рассматриваться снова, чтобы определиться с дальнейшими решениями: "Будет ли это отмена, продление или же какое-то еще иное промежуточное решение, которое позволит не начать обучение сразу большого количества детей в школах, а организовать более-менее рассеянное обучение".

Видеоуроки не должны заменяться видеороликами

Отдел культуры Нарвской горуправы призвал школы и педагогов не подменять дистанционные видеоуроки с учителем рассылкой интернет-ссылок.

- К нам поступали такого рода обращения, и они очень тревожные, - говорит Виктория Лутус. - Это не нормально, когда дети получают ссылки на ролики в "YouTube" и на параграфы, которые надо прочитать. Мы призвали руководителей учреждений анализировать ситуацию, анализировать работу каждого педагога, чтобы видеоуроки проводились в каждой школе и в должном объеме. В принципе, процентов пятьдесят обучения должно проводиться в формате видеоуроков.

Чиновница добавила, что нарвские школы в общем еще весной хорошо подготовились к таким новым условиям работы.

- Уровень владения технологическими возможностями среди педагогов наших школ достаточно высок. Мы давно готовимся к тому, что у нас и уровневые работы, и госэкзамены переходят и будут переходить в электронную форму.

Теперь, по словам Лутус, текущая задача - работать над повышением качества.

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