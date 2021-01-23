Еврокомиссия не позволяет использовать деньги фонда справедливого перехода за пределами Ида-Вирумаа

В начале декабря руководимое Юри Ратасом правительство сделало Еврокомиссии предложение распространить использование этих денег также на Ляэне-Вирумаа и входящие в состав Йыгевамаа бывшие волости Ида-Вирумаа.
Советник министра госуправления Ристо Каськ сообщил "Северному побережью", что на состоявшемся 20 января собрании ведущей комиссии справедливого перехода Ида-Вирумаа очень принципиальным оказался вопрос о расширении целевого региона справедливого перехода.
- На сегодня есть первая обратная связь от Еврокомиссии: интенсивность помощи нельзя уменьшать расширением региона. При расширении региона главным аргументом должно быть то, ожидают ли регион трудности, обусловленные уменьшением сланцевого сектора, - отметил Каськ, добавив, что потребность надо подтвердить фактически и детально, учтя уровень безработицы, ожидаемые сокращения/исчезающие рабочие места в сланцевом секторе и пр., - Границы до административной реформы сами по себе аргументом быть не могут.
По словам Каська, целью фонда справедливого перехода является смягчить влияния, сопутствующие уменьшению сланцевого сектора. "Поскольку использование сланца за пределами Ида-Вирумаа на сегодня закончилось, то не имеется объективных аргументов для расширения целевого региона", - констатировал он, добавив, что поэтому надо пересмотреть прежние решения о начале переговоров с Еврокомиссией о расширении целевого региона, а также направить деньги фонда справедливого перехода целиком в Ида-Вирумаа.