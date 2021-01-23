Еврокомиссия не позволяет использовать деньги фонда справедливого перехода за пределами Ида-Вирумаа

В начале декабря руководимое Юри Ратасом правительство сделало Еврокомиссии предложение распространить использование этих денег также на Ляэне-Вирумаа и входящие в состав Йыгевамаа бывшие волости Ида-Вирумаа.

Советник министра госуправления Ристо Каськ сообщил "Северному побережью", что на состоявшемся 20 января собрании ведущей комиссии справедливого перехода Ида-Вирумаа очень принципиальным оказался вопрос о расширении целевого региона справедливого перехода.

- На сегодня есть первая обратная связь от Еврокомиссии: интенсивность помощи нельзя уменьшать расширением региона. При расширении региона главным аргументом должно быть то, ожидают ли регион трудности, обусловленные уменьшением сланцевого сектора, - отметил Каськ, добавив, что потребность надо подтвердить фактически и детально, учтя уровень безработицы, ожидаемые сокращения/исчезающие рабочие места в сланцевом секторе и пр., - Границы до административной реформы сами по себе аргументом быть не могут.