Оппозиция отложила вотум недоверия йыхвискому старейшине

Оппозиция планировала подать заявление о недоверии волостному старейшине в связи с тем, что он не расторг трудовые отношения со специалистом по связям с общественностью Илоной Калдре, которая называет себя экстрасенсом. Калдре была принята на работу прошлой осенью без конкурса и после этого прославилась на всю Эстонию тем, что в одной телепередаче назвала Йыхви дырой, а Эстонию - полицейским государством. В той же передаче Калдре обильно употребляла вульгаризмы.

Неделю назад оппозиция направила волостному старейшине обращение, в котором призвала его взять на себя ответственность за произошедшее.

"Мы гордимся своей волостью и государством. Мы гордимся тем, что НАТО защищает эстонское государство.

Мы считаем, что Илона Калдре поступила безответственно и она непригодна для работы специалистом по связям с общественностью!

Находящаяся у власти в Йыхви коалиция в целом высмеяла и унизила Эстонскую Республику, Ида-Вирумаа и Йыхвискую волость!

Поступите как государственный человек, и пусть волостное управление возьмет на себя ответственность за случившееся!" - сказано в обращении.