Оппозиция отложила вотум недоверия йыхвискому старейшине
Хотя оппозиция в Йыхвиском волостном собрании планировала подать заявление о выражении недоверия волостному старейшине Юри Конраду в этот четверг, его внесение отложили.
Хотя оппозиция в Йыхвиском волостном собрании планировала подать заявление о выражении недоверия волостному старейшине Юри Конраду в этот четверг, его внесение отложили.
Оппозиция планировала подать заявление о недоверии волостному старейшине в связи с тем, что он не расторг трудовые отношения со специалистом по связям с общественностью Илоной Калдре, которая называет себя экстрасенсом. Калдре была принята на работу прошлой осенью без конкурса и после этого прославилась на всю Эстонию тем, что в одной телепередаче назвала Йыхви дырой, а Эстонию - полицейским государством. В той же передаче Калдре обильно употребляла вульгаризмы.
Неделю назад оппозиция направила волостному старейшине обращение, в котором призвала его взять на себя ответственность за произошедшее.
"Мы гордимся своей волостью и государством. Мы гордимся тем, что НАТО защищает эстонское государство.
Мы считаем, что Илона Калдре поступила безответственно и она непригодна для работы специалистом по связям с общественностью!
Находящаяся у власти в Йыхви коалиция в целом высмеяла и унизила Эстонскую Республику, Ида-Вирумаа и Йыхвискую волость!
Поступите как государственный человек, и пусть волостное управление возьмет на себя ответственность за случившееся!" - сказано в обращении.
Марис Тоомел, одна из инициаторов обращения, сказала, что оппозиция решила отложить вотум недоверия, чтобы дать волостному старейшине больше времени на разрешение ситуации. "Обращение было направлено всего неделю назад. Мы решили дать волостному старейшине время, чтобы разрешить связанную с Калдре ситуацию", - сказала Тоомел, подразумевая, очевидно, расторжение трудового договора с Калдре.