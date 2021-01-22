Автомобили отправляют на штрафстоянку
На этой неделе в Кохтла-Ярве эвакуировано три автомобиля, очереди ждут еще не менее десятка машин, мешающих уборке снега с дорог и дворов.
На этой неделе в Кохтла-Ярве эвакуировано три автомобиля, очереди ждут еще не менее десятка машин, мешающих уборке снега с дорог и дворов.
Эвакуация неправильно припаркованных автомобилей началась с Ярвеской части города, но, по словам чиновника правопорядка Тимофея Корепова, проблемы есть и в других микрорайонах. Их постараются скоро решить.
- По закону мы имеем право убрать с улиц автомобили, мешающие обслуживанию дорог и тротуаров, в том числе при уборке снега, - подчеркивает он. - Как правило, это машины, которыми горожане по каким-то причинам долго не пользуются - об этом свидетельствуют сугробы вокруг "средств передвижения". О проблемах сообщают обслуживающие дороги фирмы, иногда обращаются соседи, бывает, видим сами, объезжая улицы. Стараемся найти автовладельцев и предупредить, но если достучаться не удается и обратной связи не происходит, заказываем эвакуатор и увозим машину на штрафстоянку. Позже владельцу придется оплатить как хранение, так и услуги эвакуатора.
На этой неделе эвакуировали два автомобиля с территории домохозяйств - они были припаркованы на газоне, это тоже нарушение правил парковки. Корепов заметил, что эвакуация проводится в присутствии представителей полиции. До февраля выполняет эту работу ТОО "Jako Trans", с которым у города подписан договор. Скоро он заканчивается, но чиновники уже готовят новый конкурс на оказание подобных услуг.
- В прошлом году снега почти не было, поэтому проблема не стояла остро, - рассуждает Корепов. - В этом году, похоже, все еще впереди. Раньше мы заключали договор с эвакуаторщиками на год, но думаю, что срок стоит увеличить.