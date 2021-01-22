Автомобили отправляют на штрафстоянку

Эвакуация неправильно припаркованных автомобилей началась с Ярвеской части города, но, по словам чиновника правопорядка Тимофея Корепова, проблемы есть и в других микрорайонах. Их постараются скоро решить.

- По закону мы имеем право убрать с улиц автомобили, мешающие обслуживанию дорог и тротуаров, в том числе при уборке снега, - подчеркивает он. - Как правило, это машины, которыми горожане по каким-то причинам долго не пользуются - об этом свидетельствуют сугробы вокруг "средств передвижения". О проблемах сообщают обслуживающие дороги фирмы, иногда обращаются соседи, бывает, видим сами, объезжая улицы. Стараемся найти автовладельцев и предупредить, но если достучаться не удается и обратной связи не происходит, заказываем эвакуатор и увозим машину на штрафстоянку. Позже владельцу придется оплатить как хранение, так и услуги эвакуатора.

На этой неделе эвакуировали два автомобиля с территории домохозяйств - они были припаркованы на газоне, это тоже нарушение правил парковки. Корепов заметил, что эвакуация проводится в присутствии представителей полиции. До февраля выполняет эту работу ТОО "Jako Trans", с которым у города подписан договор. Скоро он заканчивается, но чиновники уже готовят новый конкурс на оказание подобных услуг.