"Наша цель - показать, что в Ида-Вирумаа на самом деле хорошо учиться", - говорит Керда Эйерт, руководитель Ида-Вируского образовательного кластера, получившего новое название - "Образовательный вертолет". Для того чтобы не продавать воздух, необходимо параллельно работать над качеством образования. Таким образом пытаются затормозить отток молодежи из уезда.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- В конце осени ты решила отказаться от должности помощника старейшины Тойлаской волости и возглавить образовательный кластер. Можно ли сделать из этого вывод, что образование тебе наиболее близко, а спорт, культура и социальная сфера увлекают не так сильно?

- Это решение было одним из самых сложных. Я пообещала себе проработать помощником старейшины как минимум четыре года - один избирательный цикл. Очень интересно увидеть вблизи трудности и прелести работы самоуправления, мне хотелось получить этот опыт.