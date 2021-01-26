"Название "Образовательный вертолет" символизирует нечто такое, что превосходит обычные возможности. Ведь именно этого мы ждем от образования. Мы ждем трудных задач, требующих усилий, чтобы позже испытать успех", - рассуждает руководитель образовательного кластера (новое название - "Образовательный вертолет") Керда Эйерт.

"Название "Образовательный вертолет" символизирует нечто такое, что превосходит обычные возможности. Ведь именно этого мы ждем от образования. Мы ждем трудных задач, требующих усилий, чтобы позже испытать успех", - рассуждает руководитель образовательного кластера (новое название - "Образовательный вертолет") Керда Эйерт. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Наша цель - показать, что в Ида-Вирумаа на самом деле хорошо учиться", - говорит Керда Эйерт, руководитель Ида-Вируского образовательного кластера, получившего новое название - "Образовательный вертолет". Для того чтобы не продавать воздух, необходимо параллельно работать над качеством образования. Таким образом пытаются затормозить отток молодежи из уезда.

ДОСТУПНО ДЛЯ

- В конце осени ты решила отказаться от должности помощника старейшины Тойлаской волости и возглавить образовательный кластер. Можно ли сделать из этого вывод, что образование тебе наиболее близко, а спорт, культура и социальная сфера увлекают не так сильно?