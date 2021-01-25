Вт, 26.01.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Факт травли работницы библиотеки подтвердился и в суде

Несмотря на решения комиссии по трудовым спорам и уездного суда, Эвелин Данилов считает, что в библиотеке имел место конфликт между работниками, а не травля на рабочем месте. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вируский уездный суд взыскал около 7000 евро в пользу бывшего главного специалиста Йыхвиской библиотеки Анне Киппар, ставшей жертвой травли на рабочем месте. Решение суда еще не вступило в силу.

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Киппар, работавшая в библиотеке главным специалистом до 6 марта прошлого года, ушла оттуда из-за того, что подвергалась травле. В то время библиотекой руководила в качестве исполняющей обязанности Эвелин Данилов. В октябре Данилов стала помощником старейшины Йыхвиской волости, и в ее ведение входит в числе прочего и библиотека.

Суд оставил в силе решение комиссии по трудовым спорам

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