Факт травли работницы библиотеки подтвердился и в суде

Киппар, работавшая в библиотеке главным специалистом до 6 марта прошлого года, ушла оттуда из-за того, что подвергалась травле. В то время библиотекой руководила в качестве исполняющей обязанности Эвелин Данилов. В октябре Данилов стала помощником старейшины Йыхвиской волости, и в ее ведение входит в числе прочего и библиотека.