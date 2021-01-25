Факт травли работницы библиотеки подтвердился и в суде
Вируский уездный суд взыскал около 7000 евро в пользу бывшего главного специалиста Йыхвиской библиотеки Анне Киппар, ставшей жертвой травли на рабочем месте. Решение суда еще не вступило в силу.
Вируский уездный суд взыскал около 7000 евро в пользу бывшего главного специалиста Йыхвиской библиотеки Анне Киппар, ставшей жертвой травли на рабочем месте. Решение суда еще не вступило в силу.
Киппар, работавшая в библиотеке главным специалистом до 6 марта прошлого года, ушла оттуда из-за того, что подвергалась травле. В то время библиотекой руководила в качестве исполняющей обязанности Эвелин Данилов. В октябре Данилов стала помощником старейшины Йыхвиской волости, и в ее ведение входит в числе прочего и библиотека.