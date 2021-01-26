В народном голосовании в Тойла победила береговая зона

Идею установки пляжного инвентаря подал Сандер Лиллепуу, хозяин ресторана "Mereresto" в Тойласком порту. Поскольку установленные ранее на тойласком берегу деревянные скамейки сгнили, Лиллепуу хочет заменить их на новые и более атмосферостойкие. Кроме того, он предлагает сделать открытую береговую зону привлекательнее, установив там качели.