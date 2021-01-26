Вт, 26.01.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
2 мин для прочтения

В народном голосовании в Тойла победила береговая зона

Море поставляет на тойлаский берег коряги, однако голосовавшие за идеи народного бюджета считают, что пригодились бы и более удобные скамейки. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Жители Тойлаской волости до 19 января могли проголосовать за предложения в рамках народного бюджета. Предпочтение отдали идее береговых качелей и скамеек.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Идею установки пляжного инвентаря подал Сандер Лиллепуу, хозяин ресторана "Mereresto" в Тойласком порту. Поскольку установленные ранее на тойласком берегу деревянные скамейки сгнили, Лиллепуу хочет заменить их на новые и более атмосферостойкие. Кроме того, он предлагает сделать открытую береговую зону привлекательнее, установив там качели.

Идея тойлаского проекта набрала 228 голосов. На 20 голосов меньше получила идея общинного сада, предложенная Кохтла-Ныммеской школой.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back