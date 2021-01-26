Пауль Паас: Кто привлечет к ответу йыхвиского дорожного оператора?

Мне как члену Йыхвиского волостного собрания и члену правления Ида-Вирумааского союза квартирных товариществ поступило множество обращений по поводу вышеописанного с вопросами, почему Йыхвиская волость организовала такую вредоносную уборку и кто возместит собственникам участков недвижимости ущерб, нанесенный такой уборкой. Также спрашивалось, когда исполнителя работ начнут штрафовать за брак.

Согласно действующему договору подряда на выполнение работ по обслуживанию дорог и зеленых зон, заключенному между Йыхвиским волостным управлением и ТОО "N&V", при уборке и вывозе снега в ходе расчистки тротуаров и пешеходных дорог следует избегать попадания сыпучего материала на газон и запрещается складировать снег, смешанный с хлоридом, в зеленых зонах, где растут деревья.

Сваленный на газон талый снег с вышеупомянутыми примесями совершенно не содействует росту травы и деревьев и оказывает губительное воздействие на газон.

У меня есть вопросы к старейшине Йыхвиской волости Юри Конраду.

1. Уборка зимой с улиц и тротуаров песка, щебня и химикатов, использованных для уборки снега и противогололедной обработки, является обязанностью местного самоуправления, независимо от того, у кого эта услуга закуплена. Как Йыхвиская волость будет компенсировать ущерб, нанесенный частным участкам недвижимости неправильными способами уборки снега?

2. Почему Йыхвиская волость должна выделять деньги из своего бюджета на восстановление состояния, предшествовавшего ущербу со стороны ТОО "N&V", на участках недвижимости, принадлежащих Йыхвиской волости?

3. Когда Йыхвиская волость применит санкции в отношении ТОО "N&V" за использование неправильных способов при уборке улиц и тротуаров в Йыхвиской волости и какими будут эти санкции?