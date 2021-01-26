Заявлено о недоверии семи председателям депутатских комиссий в Нарве

На заседании Нарвского горсобрания 21 января было заявлено о недоверии председателям семи из двенадцати депутатских комиссий: председателю транспортной комиссии Илье Федорову, комиссии по городскому хозяйству - Алексею Мяги, комиссии по товариществам - Елене Пахомовой, социальной комиссии - Олеву Силланду, стратегической комиссии - Ларисе Олениной, комиссии по образованию - Елизавете Чертовой, комиссии по культуре и спорту - Галине Вологдиной.

Речь идет о председателях комиссий, кто не являются представителями новой коалиции Нарвского горсобрания.

Коалиция фракций "Kesk" и "Meie Narva" была сформирована в Нарвском горсобрании в ноябре 2020 года. Сразу после этого была запущена череда смещений с постов прежних городских руководителей, продолжающаяся поныне.

Согласно текстам семи заявлений о недоверии, это делается "с целью реорганизации работы комиссий горсобрания".

Одна большая реорганизация

Зампредседателя Нарвского горсобрания Яна Кондрашова объяснила, что выразить недоверия председателям комиссий коалиция решила, чтобы следом избрать новых председателей, которые сформируют новые составы комиссий.

- К большинству председателей комиссий нет содержательных претензий, и выражение недоверия не говорит о том, что была плохая работа комиссии и председателя. Это говорит только о том, что в прошлом игнорировалось право оппозиции - и в комиссии не попадали те люди, которые хотели в них работать и кого мы предлагали сразу после выборов. Теперь же новыми председателями сформируются другие составы комиссий, - сказала Кондрашова.

По ее убеждению, нет иной возможности расформировать депутатскую комиссию, кроме как через отставку ее председателя. Однако якобы нельзя сменить председателя комиссии, пока прежний сам не уйдет в отставку или не будет снят через недоверие.

Также, по словам Кондрашовой, планируется пересмотреть весь список комиссий: ликвидировать градостроительную комиссию, которая дублирует комиссию по городскому хозяйству, а также переименовать стратегическую комиссию в финансовую, как было в прошлом.

Места для своих

- Все очень просто: к власти пришла новая коалиция и она хочет взять места председателей комиссий для своих. Но для этого используют какой-то очень мутный механизм: ну как можно объявить недоверие в связи с реорганизацией?! - рассуждает прежний зампредседателя Нарвского горсобрания Елена Пахомова, имя которой оказалось в списке недоверий.

- Если начата реорганизация комиссий, то она должна касаться всех комиссий, но в этом случае выбраны только те комиссии, в которых председатели от оппозиции, а тем, кто перешли во фракцию "Kesk", недоверие не выражено, - отметила Пахомова.

По ее убеждению, председателю депутатской комиссии, конечно, можно объявлять недоверие, но оно должно быть обоснованным - должна быть причина. Однако, как отметила оппозиционер, именно те комиссии, председателям которых сейчас выражают недоверие, проводили очень большую работу, а нереорганизуемые комиссии собирались и работали реже и меньше.

- Нам (оппозиционной фракции "Kodulinn Narva". - И.С.) тоже очень интересно, что это за реорганизация и в связи с чем она вдруг объявлена. Хочется посмотреть, что за ней стоит и что будет, - говорит Пахомова. - Тем не менее мы будем продолжать участвовать в заседаниях комиссий и будем поднимать вопросы, которые волнуют наших избирателей, и пытаться эти вопросы решать, - заключила она.

Голосование по заявлениям о недоверии председателям комиссий состоится на следующем заседании Нарвского горсобрания 29 января. Сразу после этого пройдут выборы новых председателей и заместителей, а те, в свою очередь, займутся формированием новых составов комиссий.