Яанус Пурга: Время хороших перемен для решений и действий

Есть надежда, что происходящее сейчас в мире изменение экологической и экономической парадигмы и проистекающая из этого необходимость разумных изменений прямо сейчас, а не в отдаленном необозримом будущем, наконец начинает более широко осознаваться и в Эстонии.

Здорово, если государство как акционер "Eesti Energia" теперь найдет смелость и мудрость сказать правлению предприятия: используйте доверенный вам дополнительный акционерный капитал с умом, не вкладывайте его в завод масел. Например, ветропарки, солнечные электростанции, гидроаккумулирующая электростанция - все эти идеи гораздо лучше.

Мне как жителю Ида-Вирумаа и человеку, десятки лет связанному со сланцевой промышленностью, трудно понять неспособность некоторых здешних людей осознать необходимость происходящих изменений и то, что старые экономические правила, которые основаны на линейной экономике и использовании ограниченных малоценных ископаемых ресурсов, должны остаться в прошлом. Все деньги, инвестируемые сейчас и впредь, должны быть направлены в будущее, иначе их лучше вообще не тратить.

Сланец помогал и служил нам более ста лет, но теперь пора с почестями проводить его на пенсию. Спокойно, постепенно, но уверенно. Разумно до 2030 года выработать открытые запасы шахт "Estonia" и "Ojamaa" и разреза "Narva" и до тех пор эксплуатировать заводы масел. А заработанные в этот период деньги потратить на перепрофилирование промышленности, переобучение людей и создание сланцевого пенсионного фонда для людей старшего возраста, которым на момент закрытия производства останется меньше пяти лет до выхода на пенсию.

Нам в Эстонии хорошо жить. Это наше счастье, но отчасти и несчастье. Несчастье в том смысле, что поскольку экологические бедствия нас пока непосредственно не затрагивают, то мы довольно безразлично относимся ко многим ценностям, которые для нас являются повседневными, однако в остальном мире становятся все более редкими, ценными и менее доступными. Я имею в виду уединенность, наличие малоиспорченной человеком природной среды - в т.ч. неосвоенного леса, воздуха, пригодного для дыхания, чистой воды.

Строительство завода сланцевого масла и искусственное поддержание жизни сланцевой промышленности не есть спасение Ида-Вирумаа.

В существующей ситуации, когда самой большой проблемой в мире является быстрый рост населения и о необходимости его ограничения стали говорить четко и все больше, совершенно непонятны и даже немного странны заявления о том, что главной проблемой является сокращение населения - в Эстонии в целом или в отдельном ее регионе, в том числе в Ида-Вирумаа. Это не несчастье, а, напротив, большая привилегия, которую, очевидно, еще не все мы, поглощенные стремлением к бесконечному росту, умеем ценить. К счастью, есть признаки того, что ценность привилегии уединенности в Эстонии растет.

Мне не жаль тех, кто покидает Ида-Вирумаа, и совершенно не жаль, что население Эстонии и Ида-Вирумаа уменьшается. Наоборот, я этому рад. Но для меня важно, чтобы остающимся здесь замечательным людям и сейчас, и впредь жилось хорошо, и понятно, что хорошую жизнь обеспечивает далеко не только сланец. Поэтому повторю высказанную прошлой весной мысль, которая в сегодняшнем контексте, пожалуй, еще более весома.

Строительство завода сланцевого масла и искусственное поддержание жизни сланцевой промышленности не есть спасение Ида-Вирумаа. По некой причине у некоторых людей возникло представление - и его широко распространяют, - что 60 рабочих мест на заводе масел и приблизительно 250 в шахтах и транспортировке сланца - это мечта всех идавирусцев. Рабочие места с равноценной зарплатой государство может помочь создать в Ида-Вирумаа в возобновляемой энергетике, экономике замкнутого цикла, переработке отходов, производстве биогаза, посредничестве в сфере услуг, металлургии и т.д.