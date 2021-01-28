Белый зал оживает после карантина

Традиционная рождественская выставка открылась 20 декабря, однако посмотреть новые работы местных живописцев и графиков горожане не успели - пандемия заставила закрыть двери галереи. И хотя участники вернисажа организовали прямую трансляцию, во время которой авторы рассказали о своих трудах, живое знакомство с искусством всегда привлекательнее.

- Именно поэтому мы приняли решение продлить эту экспозицию до 13 февраля, - сказала галерист Хельги Коплиорг. - Она не очень большая - 43 картины, но содержательная. Почти все работы были созданы в прошлом году. Радует, что, несмотря ни на что, наши художники продолжают творить, находить интересные идеи и делиться с нами.

Не обошлось без сюрпризов. Геннадий Ельцов написал парочку больших поганок - эти птицы были символом прошлого года. А неутомимый сказочник Эдуард Конт изобразил средневековый футбол в Йыхви, спрятав в своей картине трех оленей - символ города.

На этой выставке много знакомых уголков Ида-Вирумаа, которые воодушевили художников и, судя по отзывам, восхищают зрителей.