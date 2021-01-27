Ангелы-спасители одиноких пожилых людей

Достигшая предпенсионного возраста Майре (имя изменено) проживает в Кохтла-Нымме в квартире с печным отоплением. С растопкой плиты она справляется, но из дома не выходит. Проживающих рядом близких у Майре нет, однако ехать в попечительский дом она не хочет.

Тут в игру включаются работники Тойлаской волости по уходу на дому Тийна Вольт и Иви Лийв, делающие возможной жизнь Майре дома.

Выбор на целую неделю

Среда - магазинный день. Иви Лийв выкладывает продукты на стол. Майре любит готовые супы, которые надо только разогреть. В ассортимент продуктов входят также соки, творог и булочки. "Чтобы был выбор на всю неделю", - комментирует работник по уходу на дому.

Между прочим, она делает Майре маникюр и сообщает о плановом отключении электроэнергии. "Когда пропадет электричество, не пугайся! Если что - звони! Будь молодцом!" - машет она на прощание рукой и обещает снова приехать в понедельник, чтобы наносить в квартиру дров.

Иногда приходится наведываться к Майре три-четыре раза в неделю - например, когда требуется свозить ее к врачу. Помощь нужна женщине и при стирке: в здании школы стоит волостная стиральная машинка, выполняющая эту работу. Саму же клиентку Иви возит помыться в народный дом, где имеется душ, куда можно попасть и в инвалидном кресле.

Среди клиентов именно Майре требуется сейчас самая большая поддержка. Волость придет ей на помощь и в рамках программы адаптации жилья, чтобы дверные проемы в квартире стали шире и проще было передвигаться в инвалидной коляске.

Более типичным клиентом ухода на дому является пенсионерка Анне (имя изменено), у которой делают последнюю - шестую - остановку магазинного круга.

Анне иногда и сама добирается до местного магазина, чтобы купить что-то по мелочи, но довезти тяжелые сумки с продуктами из города ей не под силу. С прочими делами бодрая пенсионерка справляется сама. "Сарай недалеко, каждый день приношу по корзине дров и топлю два раза", - объясняет она.

Когда нужно поехать к врачу, Тийна Вольт подгоняет серебристую "карету" со значком "Kia" и отвозит. Если Анне приходилось подольше задержаться в больнице, Иви Лийв приходила протопить дом, чтобы он не промерз. Дети пенсионерки живут далеко и душа их спокойна, если кто-то на месте присматривает за матерью.

От шофера до компаньонки

В попечительский дом не стремится ни один из их подопечных, подтверждают Тийна Вольт и Иви Лийв. Поскольку большинство из них одиноки, то работникам по уходу приходится играть и роль компаньонок.

- Одна 93-летняя дама всегда говорит: "Заходи, присаживайся, теперь будем улучшать мир". Иногда и засиживаешься у нее, - рассказывает Тийна Вольт.