Ангелы-спасители одиноких пожилых людей
Колясочница Майре поднимает в знак признательности большие пальцы, когда работники по уходу на дому прибывают с недельным запасом продуктов.
Колясочница Майре поднимает в знак признательности большие пальцы, когда работники по уходу на дому прибывают с недельным запасом продуктов.
Достигшая предпенсионного возраста Майре (имя изменено) проживает в Кохтла-Нымме в квартире с печным отоплением. С растопкой плиты она справляется, но из дома не выходит. Проживающих рядом близких у Майре нет, однако ехать в попечительский дом она не хочет.
Тут в игру включаются работники Тойлаской волости по уходу на дому Тийна Вольт и Иви Лийв, делающие возможной жизнь Майре дома.
Среда - магазинный день. Иви Лийв выкладывает продукты на стол. Майре любит готовые супы, которые надо только разогреть. В ассортимент продуктов входят также соки, творог и булочки. "Чтобы был выбор на всю неделю", - комментирует работник по уходу на дому.
Между прочим, она делает Майре маникюр и сообщает о плановом отключении электроэнергии. "Когда пропадет электричество, не пугайся! Если что - звони! Будь молодцом!" - машет она на прощание рукой и обещает снова приехать в понедельник, чтобы наносить в квартиру дров.
Иногда приходится наведываться к Майре три-четыре раза в неделю - например, когда требуется свозить ее к врачу. Помощь нужна женщине и при стирке: в здании школы стоит волостная стиральная машинка, выполняющая эту работу. Саму же клиентку Иви возит помыться в народный дом, где имеется душ, куда можно попасть и в инвалидном кресле.
Среди клиентов именно Майре требуется сейчас самая большая поддержка. Волость придет ей на помощь и в рамках программы адаптации жилья, чтобы дверные проемы в квартире стали шире и проще было передвигаться в инвалидной коляске.
Более типичным клиентом ухода на дому является пенсионерка Анне (имя изменено), у которой делают последнюю - шестую - остановку магазинного круга.
Анне иногда и сама добирается до местного магазина, чтобы купить что-то по мелочи, но довезти тяжелые сумки с продуктами из города ей не под силу. С прочими делами бодрая пенсионерка справляется сама. "Сарай недалеко, каждый день приношу по корзине дров и топлю два раза", - объясняет она.
Когда нужно поехать к врачу, Тийна Вольт подгоняет серебристую "карету" со значком "Kia" и отвозит. Если Анне приходилось подольше задержаться в больнице, Иви Лийв приходила протопить дом, чтобы он не промерз. Дети пенсионерки живут далеко и душа их спокойна, если кто-то на месте присматривает за матерью.
В попечительский дом не стремится ни один из их подопечных, подтверждают Тийна Вольт и Иви Лийв. Поскольку большинство из них одиноки, то работникам по уходу приходится играть и роль компаньонок.
- Одна 93-летняя дама всегда говорит: "Заходи, присаживайся, теперь будем улучшать мир". Иногда и засиживаешься у нее, - рассказывает Тийна Вольт.
Работавшая раньше кондитером и секретарем в нотариальном бюро женщина занимается социальной работой чуть больше года. "У каждого свой характер. Для начала я "прощупала" всех, чтобы найти общий язык с каждым. Когда человек говорит: "Ой, ты моя лапочка!" или "Ты мой ангел-спаситель", то это греет душу".
Коллега же трудится в социальной сфере четырнадцатый год. Иви Лийв говорит, что проблемы подопечных со временем изменились. "Для многих политика стала важной темой разговора. Поскольку они находятся наедине с собой, то живут от одной новости до другой, их постоянно что-то волнует. Мол, что будет, если Каллас станет нашим премьер-министром?" - приводит она свежайший пример.
Проведенный среди волостных клиентов опрос показал, что главная проблема пожилых - одиночество и нехватка общения. С этого начинаются многие другие беды, как душевные, так и физические, отмечает помощник старейшины Тойлаской волости Маарика Тарум.
- Наша цель - чтобы услуга на дому в будущем больше сосредоточилась на общении и душевном здоровье людей.
Услуга на дому в будущем могла бы больше сосредоточиться на общении.
Маарика Тарум, помощник старейшины Тойлаской волости
Это значит, что, например, визиты к врачу или снабжение продуктами следовало бы организовать по-другому и за счет этого добавить время на общение.
- Вероятно, нам надо переговорить с крупными торговыми сетями, чтобы пакеты с продуктами доставлял на дом курьер. Если делать покупки для нескольких человек, то работники по уходу на дому тратят на походы в магазин и доставку продуктов на дом чуть ли не целый день. Вместо этого можно было бы побеседовать с людьми, оказать им услуги, дающие клиенту жизненные силы, - пояснила Маарика Тарум.
В Тойлаской волости услугу на дому сейчас получают 37 клиентов, из них активные - около 20-ти. В основном это одинокие пожилые люди.
- Чаще всего звонят соседи, что в их доме или в соседнем доме проживает одинокий человек. Мы проверяем информацию, наносим визит домой, в ходе которого знакомимся с человеком и оцениваем его потребность в помощи, - описывает специалист по социальной работе Криста Кооль, каким образом обычно появляются новые клиенты.
Иногда с нею связываются живущие вдалеке дети пожилого человека, просят съездить посмотреть, не нуждаются ли их мать или отец в какой-то помощи.
Социальные работники постоянно придумывают, какие бы услуги еще предложить, чтобы человек как можно дольше смог справляться дома сам.
- Стремимся к тому, чтобы помощь на дому включала также требующий физического контакта уход, например, смену подгузников и уход за лежачими больными. Причем прежде всего - для поддержки ухаживающих-близких, а не в качестве основной услуги, - поясняет Маарика Тарум.
Планируют также создать электронную среду, где собрали бы микропредпринимателей, которые на более благоприятных условиях выполняют ремонтные и небольшие реновационные работы, а также оказывают парикмахерские и маникюрные услуги. Для клиентов услуги на дому подспорьем могла бы стать база данных о заведениях общепита, которые согласились бы доставлять горячую еду на дом.
Помощник волостного старейшины верит, что инфотехнология поможет решить проблему нехватки общения.
- Можно создать среду общения для одиноких людей. А когда в общественном доме проходит, к примеру, концерт, то обеспечить возможность посмотреть его дома, чтобы уменьшить у пожилого человека чувство одиночества и заброшенности, - мечтает она. - Услуга должна развиваться вместе с людьми, которые в данный момент в ней нуждаются.