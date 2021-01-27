Коронавирус унес жизнь легендарного бегуна Марта Вильта
Если на покорение рекорда Эстонии, установленного уроженцем иллукаского края Мартом Вильтом, потребовалось около полувека, то коронавирус сломил легендарного бегуна за несколько недель.
Если на покорение рекорда Эстонии, установленного уроженцем иллукаского края Мартом Вильтом, потребовалось около полувека, то коронавирус сломил легендарного бегуна за несколько недель.
- Еще 8 января он звонил мне, поздравил с днем рождения и, как обычно, рассказал пару соленых анекдотов. А через несколько дней скорая помощь увезла его с высокой температурой в больницу, где у него обнаружили коронавирус. В этот понедельник я узнал, что его больше нет, - сказал один из многолетних руководителей спортивной жизни Ида-Вирумаа Ильмар Талусте, не один десяток лет устраивавший в Ида-Вирумаа соревнования на призы Вильта.
Март Вильт, скончавшийся в возрасте 85 лет, в 1966 году в Лондоне пробежал 1500 метров за время 3.39,0 - это стало также рекордом Эстонии, продержавшимся 42 года. А чтобы побить установленный им рекорд Эстонии в беге на милю потребовалось целых 50 лет. После окончания спортивной карьеры Вильт руководил Кохтла-Ярвеским спортобществом "Kalev". Это были золотые времена его спортивной жизни. Последние десятилетия Вильт проживал в Ляэне-Вирумаа.
Талусте и Вильт были земляками, прожившими также одну зиму в одной комнате в интернате иллукаской школы. "В той большой комнате мы только спали, а остальное время проводили либо на уроках, либо занимаясь спортом на улице. Он был старше меня на несколько лет, и был настоящей спортивной душой, примером и мечтой для нас. Спорт в то время был естественным делом, мы занимались им с радостью и удовольствием", - сказал Талусте, вспомнив, что наряду с занятиями спортом Март Вильт очень хорошо играл на мандолине.
Хотя в большом спорте Март Вильт сосредоточился на беге на средние дистанции только во взрослом возрасте, необходимую для достижения успеха основу он получил, по словам Талусте, благодаря близкому к природе образу жизни и деревенской работе. "Ребенком он часто пас скот. От своего дома в Кынну до начальной школы в Куремяэ каждый день проходил пешком около десяти километров. Он занимался разными видами спорта, особенно лыжами. Когда после армии он стал работать спортивным методистом на шахте "Jõhvi", то основным видом у него был волейбол. Он сам говорил, что впервые увидел стадион лишь в 18 лет", - вспоминает Талусте.
По словам Талусте, Вильт был очень веселым, любившим пошутить, прямолинейным и имевшим светлую голову человеком, описавшим свою жизнь и приключения в нескольких книжках.
В книге "Elu otsimas" ("В поиске жизни") он писал о себе: "Мне не верится, что в моем случае можно говорить о таланте или сознательном пути спортсмена. Мной владело какое-то желание, но к чему стремиться, этого я не знал. Барахтался в неведении, и жизненный путь проходил во многом по воле обстоятельств. Как и всем детям, мне нравились создающие оживление активные игры. Поначалу я отдал физкультуре и спорту свой мизинец, а потом - себя целиком. Поначалу в неизвестности, когда не я выбирал свою судьбу, а жизнь незаметно для меня выбирала меня".
Когда лучший ныне стайер Эстонии Тийдрек Нурме сумел наконец в 2008 году побить установленный Мартом Вильтом рекорд Эстонии в беге на 1500 метров, Вильт сказал "Северному побережью", что удивляется тому, что ему так много звонили в тот день. "Когда я в свое время установил рекорд, никто на это особого внимания не обратил - думали, что в этом нет ничего особенного и его побьют через год-два. Даже не знаю, почему на это потребовалось так много времени", - говорил он.
Раньше Вильт обещал отправить тому, кто побьет его рекорд, телеграмму с золотыми буквами. Как человек слова, он и отправился в ближайшую почтовую контору. "Там меня высмеяли и заявили, что они такой вещи сделать не смогут", - сказал он.