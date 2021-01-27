Коронавирус унес жизнь легендарного бегуна Марта Вильта

- Еще 8 января он звонил мне, поздравил с днем рождения и, как обычно, рассказал пару соленых анекдотов. А через несколько дней скорая помощь увезла его с высокой температурой в больницу, где у него обнаружили коронавирус. В этот понедельник я узнал, что его больше нет, - сказал один из многолетних руководителей спортивной жизни Ида-Вирумаа Ильмар Талусте, не один десяток лет устраивавший в Ида-Вирумаа соревнования на призы Вильта.

Март Вильт, скончавшийся в возрасте 85 лет, в 1966 году в Лондоне пробежал 1500 метров за время 3.39,0 - это стало также рекордом Эстонии, продержавшимся 42 года. А чтобы побить установленный им рекорд Эстонии в беге на милю потребовалось целых 50 лет. После окончания спортивной карьеры Вильт руководил Кохтла-Ярвеским спортобществом "Kalev". Это были золотые времена его спортивной жизни. Последние десятилетия Вильт проживал в Ляэне-Вирумаа.

Талусте и Вильт были земляками, прожившими также одну зиму в одной комнате в интернате иллукаской школы. "В той большой комнате мы только спали, а остальное время проводили либо на уроках, либо занимаясь спортом на улице. Он был старше меня на несколько лет, и был настоящей спортивной душой, примером и мечтой для нас. Спорт в то время был естественным делом, мы занимались им с радостью и удовольствием", - сказал Талусте, вспомнив, что наряду с занятиями спортом Март Вильт очень хорошо играл на мандолине.

Хотя в большом спорте Март Вильт сосредоточился на беге на средние дистанции только во взрослом возрасте, необходимую для достижения успеха основу он получил, по словам Талусте, благодаря близкому к природе образу жизни и деревенской работе. "Ребенком он часто пас скот. От своего дома в Кынну до начальной школы в Куремяэ каждый день проходил пешком около десяти километров. Он занимался разными видами спорта, особенно лыжами. Когда после армии он стал работать спортивным методистом на шахте "Jõhvi", то основным видом у него был волейбол. Он сам говорил, что впервые увидел стадион лишь в 18 лет", - вспоминает Талусте.

По словам Талусте, Вильт был очень веселым, любившим пошутить, прямолинейным и имевшим светлую голову человеком, описавшим свою жизнь и приключения в нескольких книжках.

В книге "Elu otsimas" ("В поиске жизни") он писал о себе: "Мне не верится, что в моем случае можно говорить о таланте или сознательном пути спортсмена. Мной владело какое-то желание, но к чему стремиться, этого я не знал. Барахтался в неведении, и жизненный путь проходил во многом по воле обстоятельств. Как и всем детям, мне нравились создающие оживление активные игры. Поначалу я отдал физкультуре и спорту свой мизинец, а потом - себя целиком. Поначалу в неизвестности, когда не я выбирал свою судьбу, а жизнь незаметно для меня выбирала меня".

Когда лучший ныне стайер Эстонии Тийдрек Нурме сумел наконец в 2008 году побить установленный Мартом Вильтом рекорд Эстонии в беге на 1500 метров, Вильт сказал "Северному побережью", что удивляется тому, что ему так много звонили в тот день. "Когда я в свое время установил рекорд, никто на это особого внимания не обратил - думали, что в этом нет ничего особенного и его побьют через год-два. Даже не знаю, почему на это потребовалось так много времени", - говорил он.