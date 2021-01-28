Программа редкого заселения: интерес сельских жителей не угасает
Запущенная в 2008 году программа редкого заселения и нынче позволит сельским жителям получить пособие на обустройство системы водоснабжения, канализации и подъездных дорог.
Запущенная в 2008 году программа редкого заселения и нынче позволит сельским жителям получить пособие на обустройство системы водоснабжения, канализации и подъездных дорог.
- Волость у нас расположена относительно раскидисто на большой территории, поэтому и ходатаев больше, - специалист по развитию Алутагузеского волостного управления Пирет Анвельт не считает, что 36 домохозяйств, получивших пособие в прошлом году, - это большая цифра.