Чт, 28.01.2021
В Нарве женская власть. Нарва - само это слово женского рода, в Нарве большинство жителей - женщины, Нарва уже в 80-е годы считалась городом невест, так что все справедливо. НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
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Программа редкого заселения: интерес сельских жителей не угасает

И в отдаленных деревнях наряду с питьевой водой все более важным становится вопрос, что делать со сточными водами. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Запущенная в 2008 году программа редкого заселения и нынче позволит сельским жителям получить пособие на обустройство системы водоснабжения, канализации и подъездных дорог.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Волость у нас расположена относительно раскидисто на большой территории, поэтому и ходатаев больше, - специалист по развитию Алутагузеского волостного управления Пирет Анвельт не считает, что 36 домохозяйств, получивших пособие в прошлом году, - это большая цифра. 

Программа редкого заселения

В 2021 году тур ходатайств открыт с 1 февраля по 1 апреля.

Поддерживаемые мероприятия:

  • обеспечение доступности питьевой воды в домохозяйстве
  • сооружение соответствующей требованиям системы, обеспечивающей канализирование бытовых сточных вод
  • сооружение подъездной дороги, доступной круглый год
  • устройство автономной электросистемы, соответствующей потребностям домохозяйства, при условии, что домохозяйство не подключено к электросети.

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