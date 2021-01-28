Программа редкого заселения: интерес сельских жителей не угасает

- Волость у нас расположена относительно раскидисто на большой территории, поэтому и ходатаев больше, - специалист по развитию Алутагузеского волостного управления Пирет Анвельт не считает, что 36 домохозяйств, получивших пособие в прошлом году, - это большая цифра.