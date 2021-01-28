Чт, 28.01.2021
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ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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Йыхвиской волости пришлось выплатить компенсацию еще одному экс-работнику

Добившийся компенсации от волостного управления Энн Мяннисте считает, что его сократили по политическим причинам. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Йыхвискому волостному управлению пришлось выплатить очередную компенсацию бывшему работнику, который обжаловал свое сокращение в суде.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Бывший советник волостного управления по хозяйственным вопросам Энн Мяннисте занял эту должность в декабре 2018 года, но уже в сентябре следующего года волостной старейшина Макс Каур сократил должность советника по хозяйственным вопросам и сообщил, что возможности предложить Мяннисте другую должность нет. Вместе с Мяннисте в том же году уволили и помощника волостного старейшины Викторию Цвентарную. Оба очень критично относились к строительству променада, которым занималось ТОО "Terre Ehitus" - фирма Романа Графа, депутата волостного собрания, входившего во фракцию Центристской партии, которая тогда находилась у власти вместе со списком Николая Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu".

Мяннисте обжаловал свое сокращение в суде. Он счел, что волостное управление должно было предложить ему другую должность - например, в это же время планировали взять на работу внутреннего контролера и создали должность специалиста по кладбищам.

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