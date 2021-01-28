Оппозиция обвиняет власти Кохтла-Ярве в саморекламе на деньги налогоплательщиков

Поводом для обвинения стал заключенный мэром Людмилой Янченко 21 января договор на оказание коммуникационных услуг. Согласно ему, горуправление заказывает у НКО "Edukad Sillamäe Noored" (ESN) за 1400 евро в месяц в числе прочего услугу освещения деятельности горсобрания, горуправления и подведомственных учреждений и формирования имиджа города. Исполнитель работ должен производить и распространять новости и видео и при этом быть лояльным городским властям и защищать их интересы.