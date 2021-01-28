Чт, 28.01.2021
В Нарве женская власть. Нарва - само это слово женского рода, в Нарве большинство жителей - женщины, Нарва уже в 80-е годы считалась городом невест, так что все справедливо. НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
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Оппозиция обвиняет власти Кохтла-Ярве в саморекламе на деньги налогоплательщиков

Зампредседателя Кохтла-Ярвеского горсобрания Владимир Эвве в купленном городскими налогоплательщиками видеоотрывке, в котором он хвалил Центристскую партию и бранил другие партии. ФОТО: Kuvtõmmis / ESN TV

В Кохтла-Ярве оппозиция обвиняет находящуюся у власти в городе Центристскую партию в политической рекламе на деньги налогоплательщиков.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Поводом для обвинения стал заключенный мэром Людмилой Янченко 21 января договор на оказание коммуникационных услуг. Согласно ему, горуправление заказывает у НКО "Edukad Sillamäe Noored" (ESN) за 1400 евро в месяц в числе прочего услугу освещения деятельности горсобрания, горуправления и подведомственных учреждений и формирования имиджа города. Исполнитель работ должен производить и распространять новости и видео и при этом быть лояльным городским властям и защищать их интересы.

Восхваление Центристской партии

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