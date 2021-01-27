Строительство снежного городка разнообразило домашнее заточение

Когда молодежный работник Майдлаского молодежного центра Герри Аламетс решила, что грех не использовать выпавший снег и надо бы предложить развлечение сидящей по домам молодежи, она не предполагала, что призыв построить снежный городок разлетится так быстро.

Выход из изоляции

- Первая команда отреагировала в течение десяти минут - от этого на душе стало по-настоящему тепло. Всего собралось строить 17 команд. Причем команды были очень разными: семьи, компании друзей, школы, соседи, деревни, в каждой по пять-десять человек. И эстоноязычные, и русскоязычные, - порадовалась Аламетс охватившему общину строительному буму.

Автомобиль хоть и из снега, но удовольствие от езды настоящее. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Обрадовали организатора и слова благодарности от участников.

- Люди говорили, что очень долго находились в изоляции, где ничего не происходит. Снег - это ведь бесплатный материал, который можно использовать, чтобы развлечься с друзьями или семьей, - сказала Аламетс.

Могут повторить

Со своим представительством из шести человек пришло и Люганузеское волостное управление, но не для того, чтобы лепить из снега скульптуры, а чтобы помочь.

- Поначалу мы думали отправиться со своей командой строить снежный городок, но когда узнали, что команд так много, то решили в пользу вспомогательной деятельности, - рассказала советник по развитию Люганузеского волостного управления Ану Неэдо, которая в субботу испекла бог знает сколько блинов.

Кто сказал, что снеговик не может стоять на голове? ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Неэдо впечатлило то, насколько хорошо строители подготовились.