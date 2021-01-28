Ограничения в нарвских школах сохранятся и в начале февраля

Основываясь на прогнозе угроз, Департамент здоровья порекомендовал Нарве с 1 февраля разрешить контактное обучение в школах только до 50 процентов учащихся одновременно.

При этом сохраняется прежнее разрешение на контактное обучение в 1-4-х, 9-х и 12-х классах (начальная школа и выпускные классы). Таким образом, новое требование о половинной наполняемости школьных зданий затронет в основном остальные классы.

Как пояснили в Нарвской горуправе, школьному директору будет разрешено организовать учебу 5-8-х и 10-11-х классов так, чтобы в здании на контактном обучении находилось единовременно не более половины всех учащихся этой школы.

Такое положение сохранится в нарвских муниципальных школах по крайней мере до конца первой недели февраля. Приблизительно в середине той недели будет принято новое решение о продлении, усилении или смягчении ограничений, исходя опять же из прогнозов и рекомендаций Департамента здоровья.