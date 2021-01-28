В Ида-Вирумаа с понедельника открываются увеселительные заведения и можно проводить массовые мероприятия

Члены правительства приняли принципиальное решение по вопросу ограничений. Распоряжение, которым ограничения будут введены в действие, планируется одобрить в пятницу на электронном заседании, после чего можно будет давать более детальные комментарии о принципах действия новых мер.

По словам премьер-министра Каи Каллас, очень важно точно взвесить пользу и ущерб, которые влекут за собой ограничения. "Основная цель правительства - взять под контроль масштабное распространение вируса по Эстонии. К сожалению, сегодня мы видим, что эпидемиологическая обстановка сравнялась по всей Эстонии. Это означает, что мы должны унифицировать и действующие ограничения".

Каллас подчеркнула, что ограничения должны быть как можно более точно рассчитанными, чтобы ущерб, который они наносят обществу, был как можно меньше. "Мы знаем, что ограничения влекут за собой невидимые жертвы: страдают люди, которые теряют работу, дети, которым не подходит дистанционное обучение, а кроме того потеря привычного уклада жизни сказывается на душевном здоровье людей".

"Исследование общественного мнения показывает, что чувство опасности в связи с коронавирусом у людей значительно притупилось. Поэтому особенно важно не недооценивать эту опасность и делать все для того, чтобы уменьшить распространение вируса. Определяющим для возможности держать предпринимательство открытым является соблюдение предпринимателями и их клиентами введенных ограничений. На самих предпринимателей ложится большая ответственность, потому что, если ограничениям не следовать, придется снова пойти по пути закрытия", - сказала премьер-министр.

Ограничения, вводимые в Харьюмаа и Ида-Вирумаа с 1 февраля, а по всей Эстонии - с 3 февраля

Заведения общепита и развлекательные учреждения по вечерам могут быть открытыми до 21.00.

В ресторанах, барах, кафе, ночных клубах, кегельбанах, боулингах и так далее клиенты могут проводить время до 21.00. Ограничений для продажи еды навынос не вводится.

Вводится требование, в соответствии с которым за одним столом или в одной группе может быть до 6 человек, отделенных от другого стола или группы расстоянием не менее 2 метров.

В развлекательных заведениях помещения могут быть заполнены максимум на 50%, а максимальное число клиентов не должно превышать 250 человек. По-прежнему останется в силе запрет на ночную торговлю алкоголем до 10.00 утра. Вводится также требование, что за одним столом или в одной группе может быть не более 6 человек, отделенных от другого стола или группы расстоянием не менее 2 метров.

Дополнительных ограничений для магазинов и сферы обслуживания не вводится

В магазинах, торговых центрах, залах обслуживания банков, почтовых конторах и других местах останутся в силе прежние правила. В помещениях нужно носить маску, при передвижении учитывать правило 2+2, торговые залы и помещения для обслуживания клиентов должны быть заполнены максимум на 50%, должно быть обеспечено наличие дезинфицирующих средств и соблюдение требований дезинфекции.

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