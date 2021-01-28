Пт, 29.01.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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В Ида-Вирумаа с понедельника открываются увеселительные заведения и можно проводить массовые мероприятия

Максимальное число участников публичных собраний и мероприятий со стационарными посадочными местами - до 400 человек. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Члены правительства решили в соответствии с предложениями ученого совета и Департамента здоровья из-за широкого распространения коронавируса унифицировать ограничения, действующие по всей Эстонии, сообщается на портале kriis.ee. В Харьюмаа и Ида-Вирумаа новые ограничения будут действовать с понедельника, 1 февраля, в остальных уездах – со среды, 3 февраля.

Члены правительства приняли принципиальное решение по вопросу ограничений. Распоряжение, которым ограничения будут введены в действие, планируется одобрить в пятницу на электронном заседании, после чего можно будет давать более детальные комментарии о принципах действия новых мер.

По словам премьер-министра Каи Каллас, очень важно точно взвесить пользу и ущерб, которые влекут за собой ограничения. "Основная цель правительства - взять под контроль масштабное распространение вируса по Эстонии. К сожалению, сегодня мы видим, что эпидемиологическая обстановка сравнялась по всей Эстонии. Это означает, что мы должны унифицировать и действующие ограничения".

Каллас подчеркнула, что ограничения должны быть как можно более точно рассчитанными, чтобы ущерб, который они наносят обществу, был как можно меньше. "Мы знаем, что ограничения влекут за собой невидимые жертвы: страдают люди, которые теряют работу, дети, которым не подходит дистанционное обучение, а кроме того потеря привычного уклада жизни сказывается на душевном здоровье людей".

"Исследование общественного мнения показывает, что чувство опасности в связи с коронавирусом у людей значительно притупилось. Поэтому особенно важно не недооценивать эту опасность и делать все для того, чтобы уменьшить распространение вируса. Определяющим для возможности держать предпринимательство открытым является соблюдение предпринимателями и их клиентами введенных ограничений. На самих предпринимателей ложится большая ответственность, потому что, если ограничениям не следовать, придется снова пойти по пути закрытия", - сказала премьер-министр.

Ограничения, вводимые в Харьюмаа и Ида-Вирумаа с 1 февраля, а по всей Эстонии - с 3 февраля

Заведения общепита и развлекательные учреждения по вечерам могут быть открытыми до 21.00.

В ресторанах, барах, кафе, ночных клубах, кегельбанах, боулингах и так далее клиенты могут проводить время до 21.00. Ограничений для продажи еды навынос не вводится.

Вводится требование, в соответствии с которым за одним столом или в одной группе может быть до 6 человек, отделенных от другого стола или группы расстоянием не менее 2 метров.

В развлекательных заведениях помещения могут быть заполнены максимум на 50%, а максимальное число клиентов не должно превышать 250 человек. По-прежнему останется в силе запрет на ночную торговлю алкоголем до 10.00 утра. Вводится также требование, что за одним столом или в одной группе может быть не более 6 человек, отделенных от другого стола или группы расстоянием не менее 2 метров.

Дополнительных ограничений для магазинов и сферы обслуживания не вводится

В магазинах, торговых центрах, залах обслуживания банков, почтовых конторах и других местах останутся в силе прежние правила. В помещениях нужно носить маску, при передвижении учитывать правило 2+2, торговые залы и помещения для обслуживания клиентов должны быть заполнены максимум на 50%, должно быть обеспечено наличие дезинфицирующих средств и соблюдение требований дезинфекции.

Публичные собрания и мероприятия

Публичные мероприятия в помещениях со стационарными посадочными местами, в том числе театральные представления, киносеансы, конференции

Для публичных собраний и мероприятий со стационарными посадочными местами вводится требование заполнять помещения в той части, где расположены кресла для зрителей, не более, чем на 50%. Публика должна быть рассредоточена. Максимальное число участников осталось прежним – до 400 человек.

Публичные мероприятия в помещениях без стационарных посадочных мест, например, концерты

Подобные мероприятия разрешены только в тех случаях, если публика сидит на пронумерованных местах, рассредоточившись по помещению. Ночные мероприятия не разрешены с 21.00 до 6.00.

Публичные мероприятия, например, ярмарки, концерты, вне помещений

Максимальное число участников ограничено 500, с 22.00 до 6.00 проведение мероприятий запрещено. Необходимо соблюдать требования дезинфекции.

Богослужения и публичные религиозные обряды

В ограничения будет добавлен пункт, что при 50-процентной заполняемости люди должны быть рассредоточены по зоне с посадочными местами. Останутся в силе прежние требования к максимальному числу присутствующих. Это означает, что в помещении со стационарными посадочными местами может находиться до 400 человек, если размер помещения это позволяет, а в помещении без стационарных посадочных мест – до 250 человек. В случае, если религиозное мероприятие проходит вне помещения, в нем, как и раньше, могут принимать участия до 500 человек.

Бани, СПА, водные центры и бассейны

Помещения должны быть заполнены максимум на 50%, при передвижении необходимо соблюдать правило 2+2, вне зоны прямого контакта с водой нужно носить маску, должны быть обеспечены средства дезинфекции и соблюдаться требования дезинфекции.

Занятия спортом, тренировки, молодежная работа, деятельность и образование по интересам, курсы повышения квалификации и дополнительное обучение

В помещениях при контактной деятельности и занятиях, чреватых высоким риском распространения вируса, необходимо соблюдать правило 2+2.  Деятельностью, чреватой высоким риском распространения вируса считается такая деятельность, при которой человек активно дышит и в воздух попадают капли мокроты. Это, например, пение, танцы, борьба, а также игра на духовых инструментах и тому подобное.

Неконтактную деятельность с низким уровнем риска можно проводить в группах 10+1. Это касается, например, живописи, игры на гитаре, кружков керамики и тому подобного.

Более точный список видов деятельности с высоким и низким риском составит Департамент здоровья, он будет доступен как на домашней странице Департамента здоровья, так и на странице kriis.ee, Министерство культуры и Министерство образования также позаботятся об оповещении своей аудитории.

В помещениях нужно по-прежнему носить маску, за исключением случаев, когда это противоречит характеру деятельности. В силе останется также требование заполнять помещения не более, чем на 50%.

Вне помещений размер групп увеличат с 25 до 50 человек.

Спортивные соревнования

Соревнования в помещениях по-прежнему разрешены только для профессиональных спортсменов и без зрителей. В этом отношении ничего не изменилось.

При организации спортивных соревнований и мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, на открытом воздухе размер групп увеличат с 25 до 50 человек. То есть соревнования нужно проводить в группах до 50 участников, которые не должны пересекаться между собой.

Музеи и выставки

При посещении музеев и выставок будет действовать правило 2+2 и обязанность носить маску в помещениях.

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