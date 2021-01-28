В Ида-Вирумаа с понедельника открываются увеселительные заведения и можно проводить массовые мероприятия

Для публичных собраний и мероприятий со стационарными посадочными местами вводится требование заполнять помещения в той части, где расположены кресла для зрителей, не более, чем на 50%. Публика должна быть рассредоточена. Максимальное число участников осталось прежним – до 400 человек.
Публичные мероприятия в помещениях без стационарных посадочных мест, например, концерты
Подобные мероприятия разрешены только в тех случаях, если публика сидит на пронумерованных местах, рассредоточившись по помещению. Ночные мероприятия не разрешены с 21.00 до 6.00.
Публичные мероприятия, например, ярмарки, концерты, вне помещений
Максимальное число участников ограничено 500, с 22.00 до 6.00 проведение мероприятий запрещено. Необходимо соблюдать требования дезинфекции.
Богослужения и публичные религиозные обряды
В ограничения будет добавлен пункт, что при 50-процентной заполняемости люди должны быть рассредоточены по зоне с посадочными местами. Останутся в силе прежние требования к максимальному числу присутствующих. Это означает, что в помещении со стационарными посадочными местами может находиться до 400 человек, если размер помещения это позволяет, а в помещении без стационарных посадочных мест – до 250 человек. В случае, если религиозное мероприятие проходит вне помещения, в нем, как и раньше, могут принимать участия до 500 человек.
Бани, СПА, водные центры и бассейны
Помещения должны быть заполнены максимум на 50%, при передвижении необходимо соблюдать правило 2+2, вне зоны прямого контакта с водой нужно носить маску, должны быть обеспечены средства дезинфекции и соблюдаться требования дезинфекции.
Занятия спортом, тренировки, молодежная работа, деятельность и образование по интересам, курсы повышения квалификации и дополнительное обучение
В помещениях при контактной деятельности и занятиях, чреватых высоким риском распространения вируса, необходимо соблюдать правило 2+2. Деятельностью, чреватой высоким риском распространения вируса считается такая деятельность, при которой человек активно дышит и в воздух попадают капли мокроты. Это, например, пение, танцы, борьба, а также игра на духовых инструментах и тому подобное.
Неконтактную деятельность с низким уровнем риска можно проводить в группах 10+1. Это касается, например, живописи, игры на гитаре, кружков керамики и тому подобного.
Более точный список видов деятельности с высоким и низким риском составит Департамент здоровья, он будет доступен как на домашней странице Департамента здоровья, так и на странице kriis.ee, Министерство культуры и Министерство образования также позаботятся об оповещении своей аудитории.
В помещениях нужно по-прежнему носить маску, за исключением случаев, когда это противоречит характеру деятельности. В силе останется также требование заполнять помещения не более, чем на 50%.
Вне помещений размер групп увеличат с 25 до 50 человек.
Спортивные соревнования
Соревнования в помещениях по-прежнему разрешены только для профессиональных спортсменов и без зрителей. В этом отношении ничего не изменилось.
При организации спортивных соревнований и мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, на открытом воздухе размер групп увеличат с 25 до 50 человек. То есть соревнования нужно проводить в группах до 50 участников, которые не должны пересекаться между собой.
Музеи и выставки
При посещении музеев и выставок будет действовать правило 2+2 и обязанность носить маску в помещениях.