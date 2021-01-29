Контактное обучение в Йыхвиской основной школе продлилось всего четыре дня

Вирус выявили у одного ученика и у одного работника школы. По словам директора школы Лийны Михкельсон, эти случаи заболевания, насколько известно, между собой не связаны и сейчас нет также ясности, где они могли заразиться.

Поскольку заболевший работник контактировал на этой неделе со многими учениками, то, согласно рекомендации Департамента здоровья, все классы, начиная с четвертого, отправили на удаленное обучение. "Департамент здоровья определяет сейчас те классы, ученики которых должны на 14 дней уйти на самоизоляцию", - сказала Михкельсон сегодня, добавив, что большинство учителей пройдут тест.

Три младших класса начальной школы продолжат, по словам Михкельсон, посещать школу, так как они были больше обособлены и, насколько известно, не контактировали с заразившимися работником и учеником.