Сб, 30.01.2021
В Нарве женская власть. Нарва - само это слово женского рода, в Нарве большинство жителей - женщины, Нарва уже в 80-е годы считалась городом невест, так что все справедливо. НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
1 мин для прочтения

Контактное обучение в Йыхвиской основной школе продлилось всего четыре дня

В Йыхвиской основной школе распространению вируса способствует и то, что учебная работа временно проходит на замещающей площади по улице Яама, где приходится тесниться больше, чем в обычной школе. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Большая часть учеников Йыхвиской основной школы, около полутора месяцев учившихся удаленно, смогли походить в школу всего четыре дня, так как из-за новых случаев коронавируса все классы, кроме начальных, вынуждены были сегодня вновь уйти на удаленную учебу. 

Вирус выявили у одного ученика и у одного работника школы. По словам директора школы Лийны Михкельсон, эти случаи заболевания, насколько известно, между собой не связаны и сейчас нет также ясности, где они могли заразиться.

Поскольку заболевший работник контактировал на этой неделе со многими учениками, то, согласно рекомендации Департамента здоровья, все классы, начиная с четвертого, отправили на удаленное обучение. "Департамент здоровья определяет сейчас те классы, ученики которых должны на 14 дней уйти на самоизоляцию", - сказала Михкельсон сегодня, добавив, что большинство учителей пройдут тест.

Три младших класса начальной школы продолжат, по словам Михкельсон, посещать школу, так как они были больше обособлены и, насколько известно, не контактировали с заразившимися работником и учеником.

По словам Михкельсон, с точки зрения учебной работы новый период удаленной учебы очень плох, но делать нечего. "В этом году нам приходилось постоянно быть готовыми к этому и жить одним днем", - сказала она, отметив, что в тот период, когда действовал установленный государством запрет на контактное обучение, не заразились ни один ученик или работник Йыхвиской основной школы. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back