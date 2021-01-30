Кристина Каллас: Для развития эстоноязычного обучения в Ида-Вирумаа нужно действовать

В Ида-Вирумаа ситуация наиболее критическая как с общим качеством образования, так и с уровнем владения эстонским языком учащимися после окончания школы. В то же время наплыв учащихся на эстоноязычные учебные места в основных школах очень велик, и удовлетворить желания родителей на самом деле не получается. Кажется невероятным, что спустя 30 лет после восстановления независимости эстонское государство не в состоянии предлагать в Ида-Вирумаа всем желающим возможность учиться на эстонском языке.

Я вижу решения в следующих шагах.

В Кохтла-Ярве и Нарве, где желание родителей отдать ребенка в школу с эстонским языком обучения превосходит число имеющихся мест, нужно уже осенью 2021 года открыть еще одну школу с эстонским языком обучения, которая в полном объеме приступит к осуществлению раннего языкового погружения. В обоих городах школы с эстонским языком обучения - это гнезда эстонцев и у них есть своя конкретная функция.

Школа языкового погружения в Нарве так разрослась, что уже не помещается в своем здании; следовательно, нужна еще одна качественная - и не только на словах - школа языкового погружения. Та же ситуация в Кохтла-Ярве. Если самоуправление неспособно обеспечить качество, то школы языкового погружения нужно сделать государственными (коими они и являются в Нарве). То же самое относится и к детским садам.

В Йыхви школа с эстонским языком обучения тоже переполнена, и для удовлетворения спроса нужно открыть в Йыхвиской русской основной школе первые классы, работающие по методике раннего языкового погружения, то есть на эстонском языке. Я хорошо знакома с ситуацией в Йыхвиской русской основной школе, и в одном классе для детей с особыми образовательными потребностями обязательно нужно будет оставить русский язык обучения.

Кажется невероятным, что спустя 30 лет после восстановления независимости эстонское государство не в состоянии предлагать в Ида-Вирумаа всем желающим возможность учиться на эстонском языке.

В Силламяэ и эстонская основная школа, и Синимяэская основная школа очень хорошо работают, но нуждаются в поддержке для развития эстоноязычного обучения. Поддержка означает плотное сотрудничество с университетами при развитии методов преподавания на эстонском языке, в рамках которого ученые из университета в качестве оплачиваемых экспертов консультируют команды школ.

Если предпринять эти шаги, то в последующие годы директора государственных гимназий Хендрик Агур и Татьяна Айт, которые сейчас выполняют работу над ошибками основных школ, смогут вздохнуть свободнее.

Однако сделать все это не получится, если два региональных колледжа - Вирумааский колледж ТТУ и Нарвский колледж ТУ, которые готовят для региона специалистов, в том числе и учителей - не получат достаточное финансирование. Пока преподаватели и руководители колледжей работают из чувства миссии, приезжают преподавать из других уголков Эстонии за маленькую зарплату. Каждый день приходится действовать в условиях недостатка кислорода: денег нет ни на выплату достойной зарплаты, ни на мотивирование, ни на обучение.

Не стану здесь подробно описывать, как выглядят будни в процессе подготовки будущего учителя эстонского языка, когда выпускник гимназии на самом деле владеет эстонским языком на уровне основной школы, когда преподаватель работает в три раза больше, чтобы обучить не только специальности, но и эстонскому языку, и все это за зарплату ниже средней по Эстонии, пятая часть которой еще и уходит на жизнь в Нарве, вдали от семьи.

В то же время студенту приходится прилагать сверхчеловеческие усилия, поскольку обязанность завершить обучение в нормативный срок остается, и тянуть нельзя, иначе придется платить за обучение, а для жителей Ида-Вирумаа это все равно что взвалить на себя долговое бремя. Подготовка учителей эстонского языка и учителей, работающих по программе языкового погружения, не является приоритетом, как бы невероятно это ни звучало, и во многом держится на энтузиазме и чувстве миссии.

Не надо заниматься составлением программы деятельности, надо действовать.