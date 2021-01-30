По словам Авели Уусталу, залог ее успеха в нынешнем сезоне в том, что ей удалось больше, чем когда-либо прежде, тренироваться на снегу - на данный момент набралось уже почти две тысячи километров.

По словам Авели Уусталу, залог ее успеха в нынешнем сезоне в том, что ей удалось больше, чем когда-либо прежде, тренироваться на снегу - на данный момент набралось уже почти две тысячи километров. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Лыжные гонки - ужасно тяжелая дисциплина, но я думаю, что эта боль и страдания так мимолетны, а если занять хорошее место, то будет почет и слава", - отметила Авели Уусталу, трижды ставшая этой зимой чемпионкой Эстонии.

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Добежав до финиша, Уусталу обычно падает как подкошенная. "Если я после финиша остаюсь стоять на лыжах, то возникает чувство, будто я вообще не напрягалась. Если после финиша падаю и чувствую во рту вкус рвоты или крови, то знаю, что отдала всё. У меня так уже довольно давно", - рассказала она о своем умении выжать из себя лучшее, на что способна в данный момент.