"Лыжные гонки - ужасно тяжелая дисциплина, но я думаю, что эта боль и страдания так мимолетны, а если занять хорошее место, то будет почет и слава", - отметила Авели Уусталу, трижды ставшая этой зимой чемпионкой Эстонии.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Добежав до финиша, Уусталу обычно падает как подкошенная. "Если я после финиша остаюсь стоять на лыжах, то возникает чувство, будто я вообще не напрягалась. Если после финиша падаю и чувствую во рту вкус рвоты или крови, то знаю, что отдала всё. У меня так уже довольно давно", - рассказала она о своем умении выжать из себя лучшее, на что способна в данный момент. 

У телеканала "Eurosport" имя Авели Уусталу записано: на этом скриншоте зафиксирован момент, когда спортсменка на первом этапе женской эстафеты на отметке 1,3 км шла десятой, уступая лидерам пять с лишним секунд. ФОТО: Kuvatõmmis

Впервые в международном телеэфире

24 января Авели Уусталу попала в международный телеэфир, когда бежала в составе женской команды Эстонии первый пятикилометровый этап эстафеты на этапе Кубка мира в финском Лахти. Уусталу держалась за лидерами, в числе которых была и многократная олимпийская чемпионка шведка Шарлотт Калла, треть дистанции, во второй половине стало уже ощутимо тяжелее, и к концу этапа отставание от лидеров составило около двух минут.