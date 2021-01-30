Сб, 30.01.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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Творческая украинка Светлана Белоусова собиралась в Китай, а приехала в Эстонию

У Светланы Белоусовой много планов, а дальнейшую жизнь она тесно связывает с Эстонией. ФОТО: Olev Malini erakogu

Осенью прошлого года в танцевальный коллектив Кохтла-Ярвеского центра культуры "Радость" пришла молодой хореограф Светлана Белоусова, выпускница украинской Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств. Молодой педагог по классическому танцу живет в Нарве, но с удовольствием приезжает в Кохтла-Ярве, чтобы передавать ученикам свой опыт и знания. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Почему Кохтла-Ярве? Светлана отвечает, что ведет небольшой блог в "Instagram", где ее и нашла преподаватель из "Радости", планировавшая переезжать в Таллинн и искавшая себе замену, и предложила свое место. Она сразу согласилась. Говорит, что в Нарве даже не искала - предложение прийти в готовый коллектив показалось хорошим, так как все, что ей хотелось, - это преподавать искусство детям.

- Добираться из Нарвы в Кохтла-Ярве около часа, для Киева, где я родилась и жила, это самый обычный сценарий. Кроме того, в большом городе всегда сталкиваешься с пробками, поездки на метро тоже много времени занимают, поэтому, когда мне сказали, что придется ездить, расстояние в полсотни километров не испугало, - рассказывает Светлана. - Конечно, это будет неправдой, если скажу, что это легко. На деле оказалось, что расписание автобусов не всегда совпадает с рабочим графиком, иногда приезжаю на несколько часов раньше или, наоборот, бегу на вечерний автобус, чтобы не ждать следующего до десяти вечера. Но сложности меня никогда не останавливают, наверное, это и есть мой путь.

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