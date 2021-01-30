Творческая украинка Светлана Белоусова собиралась в Китай, а приехала в Эстонию

Почему Кохтла-Ярве? Светлана отвечает, что ведет небольшой блог в "Instagram", где ее и нашла преподаватель из "Радости", планировавшая переезжать в Таллинн и искавшая себе замену, и предложила свое место. Она сразу согласилась. Говорит, что в Нарве даже не искала - предложение прийти в готовый коллектив показалось хорошим, так как все, что ей хотелось, - это преподавать искусство детям.

- Добираться из Нарвы в Кохтла-Ярве около часа, для Киева, где я родилась и жила, это самый обычный сценарий. Кроме того, в большом городе всегда сталкиваешься с пробками, поездки на метро тоже много времени занимают, поэтому, когда мне сказали, что придется ездить, расстояние в полсотни километров не испугало, - рассказывает Светлана. - Конечно, это будет неправдой, если скажу, что это легко. На деле оказалось, что расписание автобусов не всегда совпадает с рабочим графиком, иногда приезжаю на несколько часов раньше или, наоборот, бегу на вечерний автобус, чтобы не ждать следующего до десяти вечера. Но сложности меня никогда не останавливают, наверное, это и есть мой путь.