Сб, 30.01.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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В будущем году новые уездные автобусные линии могут стать платными

Самоуправлениям решать, сохранить бесплатный автобусный проезд или сделать его платным и за счет билетного дохода уплотнить линии. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Через год обслуживать уездные линии будут новые перевозчики, а это означает новые автобусы, лучшее обслуживание и, возможно, платный проезд.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

По предложению Партии реформ в коалиционный договор включен пункт, который должен предоставить уездным центрам общественного транспорта больше свободы самим решать, сколько будет бесплатных линий и сколько будут стоить билеты, передало Эстонское национальное вещание.

- Деньги на общественный транспорт останутся, центры будут использовать их так, как посчитают нужным: либо закажут больше линий, либо используют какой-то разный транспорт или сохранят более низкую цену на билеты, - пояснил член Рийгикогу реформист Кристен Михал.

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