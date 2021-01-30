В будущем году новые уездные автобусные линии могут стать платными
Через год обслуживать уездные линии будут новые перевозчики, а это означает новые автобусы, лучшее обслуживание и, возможно, платный проезд.
Через год обслуживать уездные линии будут новые перевозчики, а это означает новые автобусы, лучшее обслуживание и, возможно, платный проезд.
По предложению Партии реформ в коалиционный договор включен пункт, который должен предоставить уездным центрам общественного транспорта больше свободы самим решать, сколько будет бесплатных линий и сколько будут стоить билеты, передало Эстонское национальное вещание.