Подросток отравился газом
28 января в 23.43 спасатели получили вызов в Нарву, где, судя по первоначальным данным, в квартире по проспекту Кангеласте отравился угарным газом подросток, находившийся в ванной комнате.
28 января в 23.43 спасатели получили вызов в Нарву, где, судя по первоначальным данным, в квартире по проспекту Кангеласте отравился угарным газом подросток, находившийся в ванной комнате.
Прибывшие на место спасатели установили в ванной высокое содержание угарного газа и передали пострадавшего скорой помощи, которая увезла его в больницу. Спасатели тут же отключили расположенный в ванной комнате газовый бойлер и запретили жильцам пользоваться им до вызова техников. В ванной комнате не было также датчика угарного газа.
Спасательный департамент напоминает, что с 2018 года в Эстонии обязательно нужно иметь датчик угарного газа во всех жилых помещениях, где есть соединенное с трубой газовое оборудование. Таким оборудованием прежде всего является работающий на газе водяной бойлер.