Подросток отравился газом

Прибывшие на место спасатели установили в ванной высокое содержание угарного газа и передали пострадавшего скорой помощи, которая увезла его в больницу. Спасатели тут же отключили расположенный в ванной комнате газовый бойлер и запретили жильцам пользоваться им до вызова техников. В ванной комнате не было также датчика угарного газа.