Курение в неположенном месте обернулось уголовным наказанием
Куривший в неположенном месте мужчина, который разнервничался из-за замечания охранника и схватился за нож, угодил в кутузку и теперь признан уголовным преступником.
Куривший в неположенном месте мужчина, который разнервничался из-за замечания охранника и схватился за нож, угодил в кутузку и теперь признан уголовным преступником.
6 февраля прошлого года Александр (35) курил во дворе торгового центра "Kerese Keskus" в Нарве, когда охранник центра попросил его не курить в неположенном месте. Вместо того чтобы подчиниться указанию, Александр проявил агрессию, начал кричать, размахивать руками и провоцировать охранника на драку, предлагая ему отойти за угол. В довершение всего разнервничавшийся курильщик вытащил из заднего кармана брюк нож, направил его на охранника и пригрозил: "Я тебя зарежу". Как охранник, так и находившиеся поблизости посторонние люди были напуганы и встревожены таким поведением, решил суд, перед которым мужчина, проведя за решеткой два дня, предстал почти через год после инцидента.
В ходе согласительного производства Александру назначили десять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Кроме того, он должен уплатить государству 876 евро штрафа и адвокатскую плату в размере около 200 евро.