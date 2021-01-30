Курение в неположенном месте обернулось уголовным наказанием

6 февраля прошлого года Александр (35) курил во дворе торгового центра "Kerese Keskus" в Нарве, когда охранник центра попросил его не курить в неположенном месте. Вместо того чтобы подчиниться указанию, Александр проявил агрессию, начал кричать, размахивать руками и провоцировать охранника на драку, предлагая ему отойти за угол. В довершение всего разнервничавшийся курильщик вытащил из заднего кармана брюк нож, направил его на охранника и пригрозил: "Я тебя зарежу". Как охранник, так и находившиеся поблизости посторонние люди были напуганы и встревожены таким поведением, решил суд, перед которым мужчина, проведя за решеткой два дня, предстал почти через год после инцидента.