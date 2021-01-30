За избиение матери вышлют из страны

Мужчина, родившийся в 1983 году в России, переехал в Эстонию вместе с матерью в возрасте шести месяцев и прожил здесь до пятого класса. Затем он вернулся в Россию, где его воспитывала бабушка. Позже он снова переехал в Эстонию и в 1998 году получил вид на жительство. Однако в апреле прошлого года Департамент полиции и погранохраны (PPA) аннулировал его вид на жительство, предписал мужчине покинуть Эстонию и ввел в отношении него запрет на въезд на три года. Причиной стали преступления, которые гражданин России здесь совершил.

В Эстонии мужчина наказывался в уголовном порядке шесть раз, из них действуют три нижеописанных уголовных наказания. Два из них связаны с насильственными преступлениями: в одном случае он избил свою мать, в другом - спутницу жизни. В третий раз мужчину наказали за кражу электроэнергии. Кроме того, он десять раз наказывался в административном порядке.

PPA решил, что из-за совершенных правонарушений мужчина представляет большую угрозу общественному порядку и безопасности государства. Оценка рисков, проведенная в Вируской тюрьме, подтвердила, что лицо представляет опасность для общественности, безопасности общества и близких ему лиц. Опасность наиболее вероятна, когда лицо употребляет алкоголь и теряет самообладание при возникновении проблем. Поэтому мужчину поместили в депортационный центр, однако задержанный обжаловал это постановление.