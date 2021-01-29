Кто достоин титула "Деятель года Ида-Вирумаа"?

На звание деятеля года могут претендовать как отдельные люди, так и группа лиц, чья деятельность в 2020 году оставила положительный след в жизни Ида-Вирумаа. Кандидаты могут работать в культурной, социальной, экономической или любой другой сфере.

Все частные лица, учреждения и коллективы могут выдвигать кандидатов на звание до 8 февраля. К заявке обязательно нужно добавить краткое обоснование, чем примечательно достижение или достижения кандидата за 2020 год и какое влияние это оказало на уезд в целом, а также контактные данные заявителя. Предложения отправлять в Ида-Вирумааский союз самоуправлений по э-почте: ivol@ivol.ee или по адресу: Keskväljak 1-301, Jõhvi 41594 с пометкой "Aasta tegija auhind".

Порядок выдвижения кандидата на звание "Деятель года Ида-Вирумаа" * Укажите кандидата, который за свою деятельность достоин титула "Деятель года Ида-Вирумаа - 2020". * Составьте письменное обоснование, почему именно этот кандидат достоин титула. * Отправьте предложение вместе с обоснованием не позднее 8 февраля в Ида-Вирумааский союз самоуправлений с пометкой "Aasta tegija auhind" по адресу: Keskväljak 1-301, Jõhvi 41594 или по э-почте: ivol@ivol.ee.

Титула "Деятель года Ида-Вирумаа - 2019" была удостоена директор Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета, руководитель местной образовательной жизни и общественного движения Маре Роозилехт, которая активно отстаивала эстоноязычное образование в Ида-Вирумаа. Во многом благодаря ее последовательной деятельности Министерство образования было вынуждено изменить свои прежние взгляды в отношении Кохтла-Ярвеской гимназии, в результате чего гимназия стала выдающейся, сильной школой. Под руководством Маре Роозилехт начало также действовать Вирумааское общество образования.

На своем основном рабочем месте Роозилехт трудилась во имя сохранения и укрепления прикладного высшего образования в Ида-Вирумаа.

В прежние годы такого признания удостаивались Виктор Андреев, Пийа Тамм, "Viru Keemia Grupp", Эрика Кылло, Прийт Кама, НКО "Purtse Jõe Arenduskeskus", Андрей Катков, Владимир Вшивцев, Владимир Высоцкий, оргкоманда фестиваля "Mägede hääl", а также создатели Кивиылиского приключенческого центра Мадис Олт и Янек Маар.

Деятель года получает изготовленную скульптором Айваром Симсоном скульптуру и благодарственное письмо.