Популярность Центристской партии в Ида-Вирумаа с грохотом рухнула

Проведенное "Turu-uuringute AS" по заказу ERR исследование показало, что поддержка Центристской партии в Ида-Вирумаа уменьшалась неуклонно и быстро. В сентябре ее поддержка составила 49 процентов, в октябре - 43, в ноябре - 35, в декабре - 30 и в январе - всего 21 процент. Несколько лет назад популярность Центристской партии в уезде достигала 60-70 процентов.

Один из центристов с самым большим стажем в Ида-Вирумаа, занимающий сейчас должность исполнительного директора Эстонского союза самоуправлений Вейкко Лухалайд сказал, что к такому результату привела череда событий. "Люди не оставили без внимания неразбериху в Нарве, тот преступный вздор, что там был. Плюс разборки между собой. Когда одни приходят к власти, то другие быстро начинают вступать в Центристскую партию, и тогда один регион их принимает, а Таллинн - нет", - привел Лухалайд примеры ситуаций, которые центристы могли бы обговаривать между собой.