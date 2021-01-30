Сб, 30.01.2021
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НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
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Популярность Центристской партии в Ида-Вирумаа с грохотом рухнула

Центристская партия часто получала на выборах 50-60 процентов голосов ида-вирумааских избирателей, однако на сегодня рейтинг партии в уезде снизился до 20 процентов. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Если еще в сентябре Центристскую партию поддерживали в Ида-Вирумаа 49 процентов избирателей, то на сегодня цифра ее поддержки усохла до 21 процента, что примерно равно поддержке, выражаемой EKRE, Партии реформ и соцдемам.

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Проведенное "Turu-uuringute AS" по заказу ERR исследование показало, что поддержка Центристской партии в Ида-Вирумаа уменьшалась неуклонно и быстро. В сентябре ее поддержка составила 49 процентов, в октябре - 43, в ноябре - 35, в декабре - 30 и в январе - всего 21 процент. Несколько лет назад популярность Центристской партии в уезде достигала 60-70 процентов.

Один из центристов с самым большим стажем в Ида-Вирумаа, занимающий сейчас должность исполнительного директора Эстонского союза самоуправлений Вейкко Лухалайд сказал, что к такому результату привела череда событий. "Люди не оставили без внимания неразбериху в Нарве, тот преступный вздор, что там был. Плюс разборки между собой. Когда одни приходят к власти, то другие быстро начинают вступать в Центристскую партию, и тогда один регион их принимает, а Таллинн - нет", - привел Лухалайд примеры ситуаций, которые центристы могли бы обговаривать между собой.

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