Сб, 30.01.2021
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НОВЫЙ МЭР НАРВЫ КАТРИ РАЙК
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В деле вакцинации Ида-Вирумаа плетется в хвосте остальной Эстонии

Старт вакцинации против коронавируса в прошлом году в Ида-Вирумаа стал большим медийным событием, однако по итогам первого месяца доля вакцинированных здесь меньше, чем в любом другом уезде. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Если кампания по вакцинированию от коронавируса началась в конце прошлого года с Ида-Вирумаа, где заболеваемость была самой высокой в стране, то спустя месяц доля вакцинированных здесь меньше, чем в любом другом уезде. 

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По данным Департамента здоровья, по состоянию на утро пятницы привит был только один процент жителей уезда. В Харьюмаа этот показатель равен 1,6, в Тартумаа - 2,4 процента. 

Уровень заболеваемости в Ида-Вирумаа по-прежнему самый высокий в стране

Хотя по сравнению с декабрем заболеваемость коронавирусом на 100000 жителей в Ида-Вирумаа снизилась с 1100 случаев до примерно 800, она остается более высокой, чем в любом другом уезде.

Если в четверг этот показатель опустился до самого низкого уровня за последние пару месяцев и составил 766 случаев, то в пятницу утром из-за добавившихся 150 с лишним новых положительных проб он вырос до 832.

Средний показатель заболеваемости в Эстонии сейчас составляет 547 случаев.

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