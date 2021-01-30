В деле вакцинации Ида-Вирумаа плетется в хвосте остальной Эстонии

По данным Департамента здоровья, по состоянию на утро пятницы привит был только один процент жителей уезда. В Харьюмаа этот показатель равен 1,6, в Тартумаа - 2,4 процента.

Уровень заболеваемости в Ида-Вирумаа по-прежнему самый высокий в стране

Хотя по сравнению с декабрем заболеваемость коронавирусом на 100000 жителей в Ида-Вирумаа снизилась с 1100 случаев до примерно 800, она остается более высокой, чем в любом другом уезде.

Если в четверг этот показатель опустился до самого низкого уровня за последние пару месяцев и составил 766 случаев, то в пятницу утром из-за добавившихся 150 с лишним новых положительных проб он вырос до 832.

Средний показатель заболеваемости в Эстонии сейчас составляет 547 случаев.