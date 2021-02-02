Анвар Самост: Риторика и дела правительства Каи Каллас

Первое правительство Партии реформ и Центристской партии - это большее изменение в эстонской политике, чем вовлечение Центристской партией и "Isamaa" в предыдущую коалицию EKRE. Вместе с тем не стоит ожидать, что мы увидим большие изменения в политическом курсе, поскольку в реальности это правительство, цель которого - управлять повседневной жизнью в Эстонии до следующих выборов в Рийгикогу.

По всей вероятности, без выхода на сцену "Porto Franco" прежняя коалиция продолжила бы работу. Чтобы нарушить status quo, Центристской партии, и прежде всего Юри Ратасу, требовалось внешнее вмешательство, которое избавило от постоянной необходимости утверждать себя в качестве премьер-министра и указывать на место критикам и предвестникам провала. Это было видно как по явному облегчению после принятого в три часа ночи решения, так и по дистанцированию от переговоров по созданию новой коалиции, а также по все равно что победному виду на церемониях передачи полномочий новому премьер-министру.

Но очевидно и недоверие между новыми партнерами. В декларативном коалиционном договоре важные пункты сформулированы скрупулезно, и каждая из сторон с первых часов следит за тем, чтобы другая в публичных выступлениях не отходила от согласованных правильных фраз.

И вообще, использование "правильной" риторики у правительства Каи Каллас в крови. Так проще всего сразу противопоставить себя предыдущему правительству, в котором "Isamaa" и в особенности EKRE упорно избегали разошедшихся по миру модных словечек и фраз и норовили поспорить с ними, формируя таким образом свой профиль. Теперь же Партия реформ может подчеркнуть свои отличия через прямо противоположное поведение: климатическая нейтральность, зеленый поворот, цифровое развитие, искусственный интеллект, фонд будущего!

Зеленый поворот и вытеснение сланцевой энергетики - самая горькая пилюля коалиционного договора для Центристской партии, падение рейтинга которой в Ида-Вирумаа еще раз подтвердилось двумя разными исследованиями общественного мнения спустя несколько дней после создания правительства.

Зеленый поворот и вытеснение сланцевой энергетики - самая горькая пилюля коалиционного договора для Центристской партии, падение рейтинга которой в Ида-Вирумаа еще раз подтвердилось двумя разными исследованиями общественного мнения спустя несколько дней после создания правительства. 1

Однако в делах, несомненно, будет много схожести с предыдущим правительством, и в основном будет продолжена линия, сформировавшаяся при Юри Ратасе. Во-первых, ни одно правительство Эстонии никогда не могло позволить себе роскошь делать резкие повороты, и во-вторых, общая цель Партии реформ и Центристской партии - не поссориться сразу же.