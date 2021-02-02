Анвар Самост: Риторика и дела правительства Каи Каллас
Неожиданно возникшее новое правительство живет одним днем, поскольку его участники не доверяют друг другу, а продолжающийся коронавирусный кризис забирает львиную долю внимания и энергии.
Неожиданно возникшее новое правительство живет одним днем, поскольку его участники не доверяют друг другу, а продолжающийся коронавирусный кризис забирает львиную долю внимания и энергии.
Первое правительство Партии реформ и Центристской партии - это большее изменение в эстонской политике, чем вовлечение Центристской партией и "Isamaa" в предыдущую коалицию EKRE. Вместе с тем не стоит ожидать, что мы увидим большие изменения в политическом курсе, поскольку в реальности это правительство, цель которого - управлять повседневной жизнью в Эстонии до следующих выборов в Рийгикогу.
По всей вероятности, без выхода на сцену "Porto Franco" прежняя коалиция продолжила бы работу. Чтобы нарушить status quo, Центристской партии, и прежде всего Юри Ратасу, требовалось внешнее вмешательство, которое избавило от постоянной необходимости утверждать себя в качестве премьер-министра и указывать на место критикам и предвестникам провала. Это было видно как по явному облегчению после принятого в три часа ночи решения, так и по дистанцированию от переговоров по созданию новой коалиции, а также по все равно что победному виду на церемониях передачи полномочий новому премьер-министру.
Но очевидно и недоверие между новыми партнерами. В декларативном коалиционном договоре важные пункты сформулированы скрупулезно, и каждая из сторон с первых часов следит за тем, чтобы другая в публичных выступлениях не отходила от согласованных правильных фраз.
И вообще, использование "правильной" риторики у правительства Каи Каллас в крови. Так проще всего сразу противопоставить себя предыдущему правительству, в котором "Isamaa" и в особенности EKRE упорно избегали разошедшихся по миру модных словечек и фраз и норовили поспорить с ними, формируя таким образом свой профиль. Теперь же Партия реформ может подчеркнуть свои отличия через прямо противоположное поведение: климатическая нейтральность, зеленый поворот, цифровое развитие, искусственный интеллект, фонд будущего!
Зеленый поворот и вытеснение сланцевой энергетики - самая горькая пилюля коалиционного договора для Центристской партии, падение рейтинга которой в Ида-Вирумаа еще раз подтвердилось двумя разными исследованиями общественного мнения спустя несколько дней после создания правительства.
Зеленый поворот и вытеснение сланцевой энергетики - самая горькая пилюля коалиционного договора для Центристской партии, падение рейтинга которой в Ида-Вирумаа еще раз подтвердилось двумя разными исследованиями общественного мнения спустя несколько дней после создания правительства.
Однако в делах, несомненно, будет много схожести с предыдущим правительством, и в основном будет продолжена линия, сформировавшаяся при Юри Ратасе. Во-первых, ни одно правительство Эстонии никогда не могло позволить себе роскошь делать резкие повороты, и во-вторых, общая цель Партии реформ и Центристской партии - не поссориться сразу же.
Предсказать развал правительства Юри Ратаса из-за коррупционного скандала не мог никто, однако теперь парадоксальным образом этот топор висит над правительством Каи Каллас. Хиллар Тедер остается под стражей, КаПо и прокуратура работают, каждую неделю общественность может получить новую информацию, о характере которой и самим руководителям Центристской партии известно немногое. Говоря теоретически: что будет, если выяснится, что с возможным коррупционным пожертвованием Тедера были связаны и другие центристы, помимо крепко держащего рот на замке и избегающего журналистов Михаила Корба? Что, если кто-то из них входит в состав нового правительства?
Таким образом, коалиции стоит быть осторожной и жить одним днем. На ее счастье, уже в прошлом правительстве рабочий ритм был подчинен борьбе с коронавирусом, и так оно останется и в обозримом будущем. Постоянное реагирование на текущие события приковывает все взгляды строго к настоящему моменту.
Самый большой вызов для Каи Каллас - справиться с кризисом как минимум не хуже Юри Ратаса. Это не ирония, поскольку, несмотря на все осечки, путаную коммуникацию и ошибки, эстонское правительство по сравнению с другими правительствами в Европе - одно из тех, которые справляются с последствиями пандемии наиболее адекватно и успешно. Система здравоохранения хорошо держится, экономика пострадала на удивление мало, а свободы людей не стали панически ограничивать.
У новой оппозиции проблемы совсем иного рода. В поддержку правительства отдали голоса и депутаты от Социал-демократической партии - видимо, ей единственной в текущем электоральном цикле не суждено побывать в исполнительной власти. При каждом важном голосовании соцдемам придется выбирать: голосовать вместе с правительством, в которое они не входят, или с EKRE, с которой у них не может быть ничего общего.
"Isamaa" должна предотвратить свою полную маргинализацию на местных и парламентских выборах. Возможно, что в оппозиции сделать это проще, чем в правительстве, но задача в любом случае сложная.
Руководители EKRE знают, что у них мало надежды в скором времени попасть в какое бы то ни было правительство, потому что ни один новый премьер-министр просто не может позволить себе иметь такой источник постоянных ненужных кризисов, каким была EKRE для Юри Ратаса. Председатель партии Мартин Хельме, с одной стороны, кажется, резко изменил имидж ближе к "Истинным финнам", однако фракция в Рийгикогу продолжает вести себя так, будто коллективно находится в передаче "Tre Raadio".