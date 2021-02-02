Михкель Нестор: Нынешняя безработица может вскоре превратиться в нехватку рабочей силы

В Эстонии число зарегистрированных безработных в последние недели продолжало довольно быстро расти. Если в декабре средний показатель зарегистрированной безработицы составлял еще 8,3%, то по состоянию на 22 января он повысился до 8,7%.

Главной причиной роста безработицы следует считать введенные в связи с распространением коронавируса ограничения в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Именно в этих уездах безработица выросла больше всего. Вполне ожидаемо ряды безработных пополнили работники сферы обслуживания.

В отличие от весны, на этот раз государство не применило достаточно действенных мер для ограничения роста безработицы. В то же время по-прежнему мала вероятность, что безработица достигнет крупных масштабов. Это предполагало бы, что трудности начал бы испытывать какой-нибудь новый сектор экономики, что трудно сейчас представить.

Для большинства предприятий 2020 год оказался гораздо менее плохим, чем ожидалось, и финансовое положение предприятий оставалось удовлетворительным. Появление вакцины и ожидание, что экономическая ситуация в 2021 году значительно улучшится, мотивируют сохранять работников, ведь совсем недавно найти их было большой проблемой.

Сейчас главный сценарий таков, что распространение коронавируса возьмут под контроль с помощью вакцины и экономика во втором полугодии быстро восстановится. Основным источником ожидаемого роста экономики станет рост потребления домохозяйств. Доходов большей части семей кризис не коснулся и после смягчения ограничений люди быстро вернутся к прежним потребительским привычкам. Дополнительной поддержкой станут при этом увеличившиеся в ходе кризиса накопления и продолжающийся рост зарплат. Осенью к этому добавится также пенсионная реформа, когда часть людей направят на потребление свои накопления из II ступени.

Рост спроса подтолкнет предприятия к найму новых работников, чтобы удовлетворить потребности потребителей. Таким образом скоро вернутся предшествовавшие коронакризису проблемы, и в первую очередь - хроническая нехватка рабочей силы.