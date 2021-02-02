Жизнь идавирусцев вне домашних стен потихоньку восстанавливается

Главврач Татьяна Ильвес, как и весь персонал спа-отеля "Toila", а также спа-собака Белла в понедельник радовались, что в доме снова пробуждается жизнь. После перерыва двери открыли wellness-центр "Orhidee" (на снимке) и термы. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik