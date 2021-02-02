Вт, 2.02.2021
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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Жизнь идавирусцев вне домашних стен потихоньку восстанавливается

Главврач Татьяна Ильвес, как и весь персонал спа-отеля "Toila", а также спа-собака Белла в понедельник радовались, что в доме снова пробуждается жизнь. После перерыва двери открыли wellness-центр "Orhidee" (на снимке) и термы. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Действующие с 1 февраля более мягкие ограничения позволят легче вздохнуть ида-вируским спа-отелям. Восстановится также культурная и спортивная жизнь.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Можете написать большими буквами, что наконец-то в Тойласком санатории открылись все двери, везде можно попасть, - рад исполнительный руководитель спа-отеля "Toila" Яак Пруунес.

Банный центр дает четверть оборота 

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