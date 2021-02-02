Жизнь идавирусцев вне домашних стен потихоньку восстанавливается
Действующие с 1 февраля более мягкие ограничения позволят легче вздохнуть ида-вируским спа-отелям. Восстановится также культурная и спортивная жизнь.
Действующие с 1 февраля более мягкие ограничения позволят легче вздохнуть ида-вируским спа-отелям. Восстановится также культурная и спортивная жизнь.
- Можете написать большими буквами, что наконец-то в Тойласком санатории открылись все двери, везде можно попасть, - рад исполнительный руководитель спа-отеля "Toila" Яак Пруунес.