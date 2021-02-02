Вт, 2.02.2021
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Новый виадук вынуждает Йыхви искать другие места для кладбища домашних животных

От виадука, который построят на перекрестка Яама, зависит то, будет ли возможно создать в Котинука кладбище домашних животных. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Появление виадука в ходе обновления участка шоссе между Йыхви и Тойла может отрезать доступ к кладбищу домашних животных, которое планируется обустроить в Котинука.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

О создании кладбища домашних животных в Йыхви говорится годами, семь лет назад в рамках общей планировки волости определили и его местоположение в деревне Котинука.

В феврале прошлого года волостное собрание дало волостному управлению разрешение на проведение тендера на обустройство и обслуживание кладбища; октябрьское решение предусматривает передачу данного участка недвижимости в пользование будущему поставщику услуги в порядке постановления.

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