Новый виадук вынуждает Йыхви искать другие места для кладбища домашних животных
Появление виадука в ходе обновления участка шоссе между Йыхви и Тойла может отрезать доступ к кладбищу домашних животных, которое планируется обустроить в Котинука.
Появление виадука в ходе обновления участка шоссе между Йыхви и Тойла может отрезать доступ к кладбищу домашних животных, которое планируется обустроить в Котинука.
О создании кладбища домашних животных в Йыхви говорится годами, семь лет назад в рамках общей планировки волости определили и его местоположение в деревне Котинука.