Опередить Татьяну Маннима на Вируском марафоне смогли лишь несколько мужчин

При этом победителю марафонской гонки в свободном стиле Сандеру Линнусу Маннима уступила менее двух минут. Зато ставшая второй в женском зачете бывшая профессиональная биатлонистка Эвели Сауэ прибежала на финиш только через десять минут после Маннима. По трассе протяженностью 42 км она промчалась за два часа, одну минуту 34 секунды.

Участвовавшая в нескольких Олимпийских играх лыжница из Кивиыли рассказала, что поскольку в день марафона был снегопад и можно было предположить, что в первой половине гонки мужчины не станут сильно торопиться, то она пристроилась за лидерами. "Кажется, получилось весьма неплохо", - отметила она.

Маннима, покинувшая профессиональный спорт несколько лет назад, призналась, что и сама удивлена своим успехом на эстонских соревнованиях в этом году: на чемпионате Эстонии она вошла в первую тройку и на коротких дистанциях. "Марафон еще ладно, это моя дисциплина, но на дистанции пять или десять километров молодежь должна бы меня обгонять", - сказала она.

На вопрос, чем это объясняется - тем, что она сама этой зимой так хороша, или скорее слабостью конкурентов, Маннима со смехом ответила: "Может быть, я действительно сама хороша!".

Хотя на дистанции 30 км Маннима, по всей вероятности, сейчас лучшая в Эстонии, она совершенно не планирует участвовать в гонке на этой дистанции на проходящем через месяц чемпионате мира в Оберстдорфе. "Сейчас я просто наслаждаюсь фантастической эстонской зимой", - сказала она, отметив, что участвовать в международных марафонах она сейчас тоже не рвется, поскольку с поездками связано очень много ограничений и хлопот.

По словам Маннима, она тренируется умеренно, чтобы поддерживать хорошую спортивную форму. "Летом и осенью я тренировалась не так много, как раньше. Но в декабре каталась довольно много. Если c былых времен база осталась, то при регулярных тренировках форма возвращается довольно быстро", - рассказала живущая в Отепяэ мать двух дочерей.

В Эстонии Маннима намерена принять участие во всех марафонах серии лыжных гонок на длинные дистанции "Estoloppet". 13 февраля она планирует выйти на старт Алутагузеского марафона, проходящего в Паннъярве.