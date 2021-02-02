Первые новые игроки "Narva Trans" приехали из Эстонии

Так, рабочее место вратаря в команде пограничного города получил Рихард Аланд, в прошлом сезоне входивший в команды сильнейших эстонских клубов "Flora" и "Levadia", однако не получавший ни в одном из них значительного игрового времени. За эстонские молодежные сборные команды разных возрастных категорий он провел 15 игр.

В центральную защиту "Trans" нанял 21-летнего Дааниэля Маанаса, последние три сезона игравшего в тартуской "Tammeka".

В "Trans" вернулся также игравший в прошлом году за таллиннский "Kalev" 24-летний нападающий Эдуард Головлев, входивший в нарвскую команду в 2018 и 2019 годах и забивший за это время в лиге мастеров 19 голов.

В воскресенье "Narva Trans" в предсезонной тренировочной игре переиграл ФК "Kuressaare" со счетом 1:0. Победный гол забил за нарвитян проходящий тестирование в команде молдавский нападающий Игорь Чумаченко. Кроме него "Trans" оценивает сейчас финского защитника Акима Сайринена, игравшего раньше за тартускую "Tammeka", и полузащитника из кохтла-ярвеского ФК "Järve" Глеба Певцова.