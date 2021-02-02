Мэрия Нарвы подняла вопрос об эффективности работы муниципальных учреждений
Нарвская горуправа планирует заказать независимой организации аудит муниципальных целевых учреждений.
Нарвская горуправа планирует заказать независимой организации аудит муниципальных целевых учреждений.
По словам мэра Нарвы Катри Райк, есть необходимость рассмотреть не бухгалтерию, а т.н. содержательную часть работы муниципальных учреждений: "Насколько реалистичны и разумны те задания, которые даны целевым учреждениям, с точки зрения развития города. Выполняются ли эти задания разумно. Кто и с какой нагрузкой там работают и соответствует ли их образование данному месту работы".
- Кто-то может сказать, что это будет тратой денег, но как иначе сделать эту работу объективно? Требуется независимость, - комментирует Райк план заказать проведение аудита сторонней организации. - У меня в прошлом есть опыт: когда я стала руководить Академией внутренних дел, то очень помог грамотный и честный аудит, давший объективную картину.
Райк добавила, что работа муниципальных целевых учреждений в итоге должна стать прозрачнее и понятнее для всех горожан.
Ранее в январе Нарвская горуправа начала перестановки в советах муниципальных целевых учреждений и предприятий. В советы вводят людей, представляющих новую коалицию Нарвского горсобрания, пришедшую к власти в ноябре. Райк высказала надежду, что работа новых советов будет более содержательной благодаря как раз будущему аудиту.
На сегодня наибольшее внимание оказывается целевому учреждению "Нарвская больница", в совете которого станет четыре местных политика, включая мэра Катри Райк, и трое профессионалов в медицинской сфере.
- Моим предложением новому составу совета будет провести конкурс на место члена правления "Нарвской больницы", - говорит Райк. - Я за то, чтобы руководителей всех муниципальных целевых учреждений и всех городских учреждений выбирали с помощью фирм по поиску персонала, а не чтобы собирались, условно говоря, три депутата и назначали четвертого.
Подобные новшества станут реакцией на довольно скандальную историю: контролирующийся оппозиционными местными политиками совет "Нарвской больницы" в течение одного вечера 15 декабря вывел из совета бывшего мэра Нарвы Алексея Евграфова и тут же назначил его членом правления больницы. Было очевидно, что это сделали для сохранения личного дохода Евграфова - зарплата руководителя больницы выше должностного оклада мэра. Такая неожиданная рокировка наделала в Нарве много шума и вызвала много критики.
Одновременно с больницей в фокусе внимания находится муниципальная газета "Narva Linnaleht": ее выпуск на бумажном носителе приостановлен с конца декабря и вплоть до того, пока нарвская власть не определится с новой концепцией городского вестника.