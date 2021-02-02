Мэрия Нарвы подняла вопрос об эффективности работы муниципальных учреждений

По словам мэра Нарвы Катри Райк, есть необходимость рассмотреть не бухгалтерию, а т.н. содержательную часть работы муниципальных учреждений: "Насколько реалистичны и разумны те задания, которые даны целевым учреждениям, с точки зрения развития города. Выполняются ли эти задания разумно. Кто и с какой нагрузкой там работают и соответствует ли их образование данному месту работы".

- Кто-то может сказать, что это будет тратой денег, но как иначе сделать эту работу объективно? Требуется независимость, - комментирует Райк план заказать проведение аудита сторонней организации. - У меня в прошлом есть опыт: когда я стала руководить Академией внутренних дел, то очень помог грамотный и честный аудит, давший объективную картину.

Райк добавила, что работа муниципальных целевых учреждений в итоге должна стать прозрачнее и понятнее для всех горожан.

Ранее в январе Нарвская горуправа начала перестановки в советах муниципальных целевых учреждений и предприятий. В советы вводят людей, представляющих новую коалицию Нарвского горсобрания, пришедшую к власти в ноябре. Райк высказала надежду, что работа новых советов будет более содержательной благодаря как раз будущему аудиту.

На сегодня наибольшее внимание оказывается целевому учреждению "Нарвская больница", в совете которого станет четыре местных политика, включая мэра Катри Райк, и трое профессионалов в медицинской сфере.

- Моим предложением новому составу совета будет провести конкурс на место члена правления "Нарвской больницы", - говорит Райк. - Я за то, чтобы руководителей всех муниципальных целевых учреждений и всех городских учреждений выбирали с помощью фирм по поиску персонала, а не чтобы собирались, условно говоря, три депутата и назначали четвертого.

Подобные новшества станут реакцией на довольно скандальную историю: контролирующийся оппозиционными местными политиками совет "Нарвской больницы" в течение одного вечера 15 декабря вывел из совета бывшего мэра Нарвы Алексея Евграфова и тут же назначил его членом правления больницы. Было очевидно, что это сделали для сохранения личного дохода Евграфова - зарплата руководителя больницы выше должностного оклада мэра. Такая неожиданная рокировка наделала в Нарве много шума и вызвала много критики.